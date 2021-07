Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott 10-9-re kikapott Görögországtól első csoportmérkőzésén a tokiói olimpián.

Märcz Tamás szövetségi kapitány a görögök elleni keretből Vogel Somát hagyta ki, de a szabályok szerint a tartalék bármikor cserélhető a torna folyamán.

A magyar csapat hozta el a labdát a kezdésnél és első támadását sikerrel fejezte be, Erdélyi Balázs lőtt a jobb felső sarokba. Mindkét oldalon kimaradt egy emberelőnyös helyzet, majd Angyal Dániel kapufája után a volt ferencvárosi Fundulisz egyenlített. Kettős emberelőnyben közelről Angyal juttatta újra vezetéshez a csapatot, aztán Zalánki kapufája után mindkét kapus bemutatott egy védést. A görögök is kettős fórból lőttek gólt, amire Manhercz Krisztián válaszolt egy távoli lövéssel (3-2).



A második negyed kimaradt helyzetekkel kezdődött, aztán Angyal, majd a következő támadásból Jansik Szilárd növelte az előnyt. Két görög találat következett, de az újabb egyenlítés elmaradt, mivel a kapitány Varga Dénes is megmutatta klasszisát. A játékrész két görög góllal zárult (6-6).



A harmadik negyedben Vlahopulosz először juttatta vezetéshez a görögöket, sőt, kimaradt magyar fór után már két góllal elhúztak, azaz 6-1-es sorozatot produkáltak! Ekkor Varga Dénes vette hátára a csapatot és egalizált. A másik oldalon Genidoniasz lőtt nagy gólt távolról (8-9).



A záró negyed elején egy szépen kijátszott emberelőny végén Erdélyi húzta a hálóba a labdát. A görögök egy támadáson belül kétszer is fórhoz jutottak, és a másodikat belőtték. A magyar helyzetek sorra kimaradtak, de az ellenfél sem tudott újra betalálni, így 54 másodperccel a vége előtt - Märcz Tamás időkérése után - az egyenlítésért támadhattak Varga Dénesék. Sikerült emberelőnybe kerülni, de Manhercz lövését védte a kapus (9-10).



A mérkőzés után a játékosokkal együtt Märcz Tamás úgy vélekedett, hogy az emberelőnyük kihasználása döntött.



"A görögök a tíz góljukból nyolcat vagy kilencet fórból lőttek, ezen a téren nekünk fejlődni kell. Hosszú még az olimpia, most legalább megtapasztaltuk a hangulatot és a közeget" - nyilatkozott Manhercz Krisztián.



"Nem ideális egy ilyen kezdés, de a célunk változatlan. Először tovább kell jutni a csoportból és a negyeddöntőre kell a legjobb formánkat élesíteni. Az, hogy az ellenfél sok fórt kapott, az egyéni hibáknak tudható be" - mondta Varga Dénes.



"Jól indult a mérkőzés, fel volt pörögve a csapat, 5-2-nél még el is puskáztunk jó néhány helyzetet. A görögök egyértelműen jobban használták ki az emberelőnyös helyzeteket, mi pedig naggyá tettük a kapusukat" - fogalmazott Märcz Tamás.

Märcz Tamás csapata kedden Japán ellen ugrik vízbe.



Férfi vízilabdatorna, A csoport, 1. forduló:



Görögország-Magyarország 10-9 (2-3, 4-3, 3-2, 1-1)



Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapuk

gólszerzők: Fundulisz 3, Genidoniasz, Papanasztasziu, Vlahopulosz 2-2, Kapocisz 1, illetve Varga 3, Angyal, Erdélyi 2-2, Manhercz, Jansik 1-1



Korábban:

A csoport, 1. forduló:

Olaszország - Dél-afrikai Köztársaság 21-2 (2-0, 8-2, 7-0, 4-0)

Borítókép: MTi/Illyés Tibor