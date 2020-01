Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke szerint mindkét válogatott újra megmutatta a vasárnap befejeződött budapesti Európa-bajnokságon, hogy a világ legjobbjai közé tartozik.

"Ilyen drámai győzelem után az az ember érzése, hogy ezt máshogy nem is lehetett volna megkoreografálni" - utalt az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában a sportvezető arra, hogy a férfi válogatott a vasárnapi fináléban 9-9-es döntetlen után ötméteresekkel verte a spanyolokat.



Vári elmondta: ugyanolyan örömet érzett a mostani siker alkalmával, mint amikor - többek között Märcz Tamás szövetségi kapitánnyal együtt - játékosként tagja volt az ezt megelőző Európa-bajnok együttesnek még 1999-ben.



"Nehéz sorozaton van túl a női válogatott is, amely ugyanúgy megérdemelte volna az olimpiai kvótát, mint a férfi, ugyanis a bronzmérkőzésen az egyik legjobb csapatot, a hollandot múlta felül" - mondta Vári, aki kijelentette, továbbra is az a cél, hogy mindkét magyar együttes ott legyen a tokiói olimpián. Ehhez a nőknek a márciusi kvalifikációs versenyen kell kivívniuk a részvételt.



Az MVLSZ elnöke a rendezéssel kapcsolatban is elégedettségének adott hangot, ahogy fogalmazott, mindent megtettek.

Borítókép:facebook/34th LEN European Water Polo Championship - Budapest 2020