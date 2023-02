Vályi Vanda világbajnoki ezüstérmes vízilabdázó szerint a magyar válogatottnak mindent alá kell rendelnie az idei kvótaszerzésnek a fukuokai vb-n.

A 23 éves játékos az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta, hogy "a világliga óta mindenki tudja, hogy új célokra készülünk", ez pedig elsősorban a július 14. és 30. között sorra kerülő kvalifikációs világbajnokság lesz Japánban, ahol a két döntős szerez indulási jogot a jövő évi, párizsi olimpiára.



"Vb-döntőt játszani alapvetően nagyon nagy motivációt kell, hogy jelentsen, de a finálé mellé ezúttal olimpiai kvalifikáció is jár, annak pedig meg kell dupláznia ezt a motivációt" - mondta az olaszországi Padovában légióskodó vízilabdázó, aki azt is kiemelte, hogy már rutinosnak számítanak, mivel tavaly három világversenyből kettőn is aranyéremért játszott a magyar válogatott.



"Mindenki tudatosan készül. Az egész évben elvégzett munkát elsősorban a fukuokai világbajnokságért tesszük meg, mindent annak fogunk alárendelni, mert ennek a csapatnak ott kell lennie a döntőben" - jelentette ki Vályi.



A válogatott leggyorsabb úszója arról is beszélt: itt lenne az ideje, hogy ha már megvan a kvóta, akkor ennyi ezüst után a döntőben kellő önbizalommal ugorjanak medencébe az aranyérmért. Vályi arra utalt, hogy a tavalyi vb-n és világligában megszerzett második helyet megelőzően 2021-ben is a fináléban maradtak alul a világligában.

Borítókép: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images