A magyar férfi vízilabda-válogatott 12-11-re legyőzte a címvédő spanyol csapatot, ezzel bejutott a fukuokai vizes világbajnokság döntőjébe, egyúttal kvótát szerzett a jövő évi, párizsi olimpiára.

A magyarok így 1998 óta őrzik veretlenségüket a spanyolokkal szemben nagy világversenyeken (olimpia, vb, Eb)

Varga Zsolt együttese a szombati fináléban az olimpiai bajnok szerbeket búcsúztató görögökkel találkozik.

Eredmények:

férfi vízilabdatorna, elődöntő:

Magyarország-Spanyolország 12-11 (3-3, 1-3, 3-2, 5-3)

---------------------------------------------------

gólszerzők: Manhercz 3, Zalánki, Jansik Sz. 2-2, Vigvári Vi., Varga Dé., Angyal, Német, Vámos 1-1, illetve Sanahuja, Munarriz, Perrone 2-2, Larumbe, Bustos, De Toro Dominguez, Cabanas, Mallarach 1-1

Magyarország:

-------------

Vogel - Varga Dé., Angyal, Nagy Á., Jansik Sz., Zalánki, Vámos - cserék: Német, Manhercz, Vigvári Vi., Fekete, Molnár E.

A két csapat sorozatban a harmadik tornán került szembe egymással a négy között: tavaly a spliti Európa-bajnokságon 10-8-ra nyert Varga Zsolt együttese, egy hónapja Los Angelesben, a világkupa szuperdöntőjében viszont ugyanilyen arányban győztek a spanyolok. A magyarok ugyanakkor világversenyen (vb, Eb, olimpia) 1998 óta voltak veretlenek a spanyolokkal szemben.







Varga Zsolt a találkozó előtt húzott egy váratlant, ugyanis Pohl Zoltán helyére a 20 esztendős Vigvári Vincét nevezte, aki eddig csak az argentinok elleni, tét nélküli csoportmeccsen kapott lehetőséget. A másik kimaradó Vigvári Vendel volt.





Az első gólt a spanyolok szerezték, Zalánki Gergőt visszaúszás közben állították ki, így könnyedén értékesítették a lefordulást. Szinte egyből jött az első magyar fór is, amelyet az amerikaiak elleni negyeddöntőben hatgólos Zalánki egy passz után vágott a kapuba. Nem sokkal később a spanyolok kerültek újra előnybe, jól használták ki, hogy kicsit elcsúszott a magyar védekezés. Kimaradt spanyol fór után - Vogel Soma hármat védett létszámhátrányban - Manhercz Krisztián egy remek közbelövéssel egyenlített. Hamarosan kiküldték a bírók Manherczet, a rivális pedig szemkápráztatóan játszotta meg a fórt és került újra előnybe. A túloldalon gyorsan jött a válasz, az U20-as válogatott kapitányaként júniusban vb-aranyérmes Vigvári védhetetlenül lőtt a hálóba a felső léc segítségével.

A második negyed elején csak a kapufák csattanását lehetett hallani mindkét oldalon, aztán négy perc játék után megvillant az olimpiai bajnok Varga Dénes, és szabaddobásból csavart csodálatos mozdulattal a kapuba. A spanyolok ötméteresből egyenlíthettek volna, de Vogel hárította a 37 éves Felipe Perrone büntetőjét - az FTC hálóőre ellen az amerikaiak három ötöst hibáztak. A rivális így is gyorsan egyenlített, Alberto Munarriz szép kapásgóllal talált be, majd Perrone is hasonló szögből tudott eredményes lenni. A másik oldalon már a harmadik magyar előny maradt ki, Perrone viszont elkapta a fonalat és ezúttal középről lőtt a hálóba. A magyarok még a szünet előtt egyenlíthettek volna, de újabb fór maradt kihasználatlanul.

A harmadik játékrészt emberelőnyös góllal kezdték a spanyolok, így háromra nőtt a különbség, de a kapitány Jansik Szilárd gyorsan válaszolt. Manhercz lövése előbb a jobb, majd a bal oldali kapufát érintve kifelé pördült, és Nagy Ádám ejtése is a felső lécen landolt. A pechsorozatot Angyal Dániel törte meg, emberelőnyben húzásból talált be. A spanyolok hosszabb gólcsendjét Munarriz törte meg, elöl viszont megint nem jutott el a kapuig a labda a magyar emberelőnyben. Német Toni a lehető legjobbkor, 12 másodperccel a negyed vége előtt óriási vízi csatában "brusztolta be" magát a kapu elé és húzott a hálóba, a spanyoloknak viszont még így is maradt idejük egy emberelőny kiharcolására, Vogel azonban védett.

A záró nyolc perc újabb értékesített spanyol fórral indult, ezúttal azonban a magyarok is betaláltak létszámfölényben, Manhercz pattintott a rövidbe. Vogel ugyan védett egy nagyot hátrányban, azonban Sergi Cabanas éppen az idő lejártakor kilőtte a jobb felsőt.

Zalánki a támadó idő lejárta előtt még jókor, szabaddobásból vette be a spanyol kaput, de a rivális megint azonnal válaszolt, nem engedte közvetlen közelébe a magyarokat. Német harcolt meg közepén egy labdáért, még volt ereje szinte a víz alól Jansikhoz passzolni, aki közelről nem hibázott.

Vogel labdaszerzése után két perccel a vége előtt támadhatott az egyenlítésért a magyar csapat, Vámos Márton pedig nem cifrázta, és irdatlan erővel bombázott a hálóba (11-11).

A spanyolok 36 másodperccel a vége előtt emberelőnyt kaptak - ráadásul Zalánki kipontozódott - Varga azonban blokkolt, ekkor 16 másodperc maradt az órán. Varga Zsolt időt kért. A támadásnál a labda az utolsó pillanatban Manhercz kezébe került, aki kiszorított helyzetből lőtt a rövidre, a játékszer pedig átcsorgott a világklasszis Unai Aguirrén hóna alatt. Ugyan használták a videóbírót a játékvezetők, de a labda jól láthatóan bent volt, így ért véget a drámai csata.

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd