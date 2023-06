Bíró Attila olimpiai bronzérmes együttese ezt követően Kanadába utazik, ott folytatja a felkészülést, majd a világbajnokság "rávezetéseképpen", jövő hét végén az egyesült államokbeli Long Beachen a világkupa szuperdöntőjében lesz érdekelt.



Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Olaszország-Magyarország 9-12 (3-4, 3-3, 1-5, 2-0)

a magyar csapat gólszerzői: Keszthelyi 4, Rybanska, Szilágyi, Faragó 2-2, Leimeter, Hajdú 1-1



A két csapat vasárnap a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában találkozott egymással, akkor a magyarok kiváló második félidei játékuknak köszönhetően 12-7-es győzelmet arattak.

Hasonlóképpen kezdődött a csütörtöki összecsapás is, a vendéglátók alig három perc játék után 3-1-re elhúztak, ezúttal azonban nem kellett sokáig várni a Bíró-csapat feltámadására, amely már az első negyed végén fordított a két ötméterest is értékesítő Keszthelyi Rita vezérletével.



A magyar védekezés kiválóan összeállt, rengeteg volt a blokk, ha pedig ezeken át utat találtak az olasz lövők, akkor Magyari Alda védett. A házigazdák majdnem másfél negyeden át gólképtelenek voltak - közben Keszthelyi és Rybanska révén duzzadt a magyar előny -, de a nagyszünet előtti utolsó percben háromszor is betaláltak, így félidőben 6-7-et mutatott az eredményjelző.





Ahogyan vasárnap a Margitszigeten, ezúttal is a harmadik negyed hozta meg az igazi áttörést magyar szempontból, hiszen ekkor már a kiváló védekezés mellé szinte tökéletes támadójáték is párosult, így ezt a játékrészt 5-1-re nyerték a magyarok.



Az utolsó nyolc percben a vendégek jól sáfárkodtak előnyükkel, szépen kijátszották az időt, és végül magabiztosan diadalmaskodtak.

Bortókép: Gettyimages