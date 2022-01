A bvsc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Ahogy az női vízilabdázóink őszi visszatekintőjéből kiderült, Petrovics Mátyás vezetőedzőnk az idény végén 12 év után távozik a BVSC-től. Utódja a játékosként világ- és Európa-bajnok, közel 25 évet követően Olaszországból hazatérő Stieber Mercédesz lesz.

Bajnoki- és kupaérmek, valamint folyamatos nemzetközi kupaszereplés. Petrovics Mátyás irányítása alatt szép sikereket ért el klubunk, azonban vezetőedzőnk úgy döntött, hogy a szezon végén új impulzusra van szüksége és távozik a BVSC-től. Ennek ellenére nagyon szép emlékekkel tekint majd vissza az itt töltött 12 évre.

„Mindent figyelembe véve, 12 év után jutottam arra a döntésre, hogy távozom a BVSC-től. Értékes örökséget adhatok tovább, mert sok munkával a női szakág meghatározó csapata lettünk. Követve a klub filozófiáját, csak magyar és elsősorban saját nevelésű játékosok alkották a felnőtt keretet. Velük és az ifi csapataimmal közel 30 érmet nyertünk ebben az időszakban, miközben sok játékost adhattunk a különböző korosztályos és a felnőtt válogatott számára is. Most arra összpontosítok, hogy a játékosaimmal a lehető legjobban zárjuk a szezont és utána nagy motivációval fogom várni az új kihívást! Klubomnak, a játékosaimnak és az utódomnak is legalább annyi örömöt és sikert kívánok a következő időszakban is, mint amit megélhettünk 2010 óta!” – nyilatkozta Petrovics Mátyás honlapunknak.

Közben eldőlt, hogy ki veszi át a kispadon a stafétát az idény végén. Stieber Mercédeszt valószínűleg nem kell senkinek sem bemutatni, hiszen kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok, valamint olimpiai negyedik helyezett volt pályafutása alatt. Továbbá klubcsapataival BEK-et, magyar és olasz bajnoki címetis nyert. Közel 25 éve él Olaszországban, ahol előbb játékosként, majd edzőként dolgozott és szerzett hasznos tapasztalatokat, amelyeket majd reményeink szerint a BVSC kispadján is kamatoztathat. Nagy örömünkre hamar igent mondott egyesületünk hívására.

„Meglepetésként ért a megkeresés, mert nem gondoltam, hogy Matyi elmegy a csapattól. Nagyon jóban vagyok vele, jól ismerjük egymást, korábban dolgoztam vele a válogatottnál. Viszont nagyon örültem ennek a megkeresésnek, mert szerettem volna visszakerülni a magyar női vízilabda körforgásába. Olaszországban minden korosztályt végig jártam edzőként, ebben az évben éppen a 14 év alatti korosztállyal foglalkozom az Imperiánál. A magyar női vízilabdát mindig is követtem és nagyon várom az új lehetőséget és az otthoni munkát. Remélem, hogy a csapat is elfogad majd és jól tudunk együtt dolgozni” – árulta el Stieber Mercédesz.

