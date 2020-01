A budapesti Eb tavaly októberi sorsolásának pillanatában eldőlt, hogy ez a mai meccs döntően befolyásolja majd szereplésünk kimenetelét. Mégpedig azért, mert nyilvánvaló, hogy a csoport másik két ellenfelét, Törökországot és Máltát a spanyol és a magyar csapat is simán veri. A csoportelsőség dől tehát el az egymással vívott mérkőzésen.

A csoport első helyezettje azonnal a legjobb nyolc közé kerül, plusz egy szabadnapot kap tehát, hiszen nem kell nyolcaddöntőt játszania. Ellenfele a legjobb négy közé jutásért (jövő szerdán 19 órakor) a B csoport másodikja és a D csoport harmadikja összecsapásának győztese lesz. ("Emberi számítás szerint" az ellenfél az orosz, román, holland, georrgiai (grúz) és francia ötösből kerül ki, a csoportelsőség tehát lényegében tehát besétálást jelent a legjobb négy közé, ahol az olasz, a montenegrói vagy a horvát csapat valamelyike jöhet ellenfélként.)

Ha csoportmásodikként jutunk tovább, akkor játszani kell a január 20-i, hétfői nyolcaddöntőben (az eredeti program szerint 16 órakor), az ellenfél az A csoport 3. helyezettje lesz. Ez még nem lenne gond (már most tudjuk, hogy ez a csapat szinte biztosan Németország lesz), viszont ha bejutunk a legjobb nyolc közé, akkor az elődöntőbe jutásért a B csoport győztese vár ránk. És mivel a B csoportban Oroszország, Románia és Hollandia mellett Szerbia szerepel, nehéz elképzelni, hogy ne Dejan Szavics fiai jussanak egyenes ágon a negyeddöntőbe, tehát már a nyolc között velük találkoznánk...

Olimpiai kvótája a mostani Eb-mezőnyből csak Szerbiának, Olaszországnak és Spanyolországnak van. Az összes többi csapat a "sima sportsiker" mellett a tokiói részvétel jogáért is küzd.

Märcz Tamás szövetségi kapitány a törökök elleni győzelem után a spanyolokról is kérdezték az újságírók:

" A spanyolok egy-két helyen cseréltek a Vb-csapathoz képest biztos, hogy nem lesznek gyengébbek. Mi is, ugye, két helyen cseréltünk és azt gondolom, hogy mi sem leszünk ahhoz képest gyengébbek.

Két nagyon hasonló karakterisztikájú csapat kerül szembe egymással. Mindketten gyorsak vagyunk, vannak vezéregyéniségeink, mindkét csapatnak két jó kapusa van. Többféle variációs lehetőség közül választhat mindkét csapat a védekezés terén. Én azt mondom, hogy az utolsó negyedben fog eldőlni a meccs és azon múlik majd, hogy ki lesz a figyelmesebb, ki lesz az éberebb, higgadtabb az utolsó pillanatokban.

Lejátszottuk a törökök elleni mérkőzést, de lám, azt követően is a spanyolokról kérdeznek az újságírók és ez nem véletlen. A szakma is tudja, és a játékosok is, hogy melyik az a mérkőzés, amelyik igazán nehéz. A csoportban a spanyol lesz az és ez egész egyértelmű volt eddig is. Ennek ellenére nem mindegy, hogy a török és a máltai meccs hogyan végződött, végződik, mert elképzelhető, hogy ezeknek a meccseknek a gólkülönbsége is számíthat egy esetleges spanyol döntetlen miatt a csoportelsőség szempontjából. Lehetett látni, hogy a spanyol csapat is nagyon hajtott a nagyobb arányú gólkülönbség megszerzéséért az első meccsén, s ugyanígy tettünk mi is."

A spanyol válogatottal az elmúlt három évben 9 hivatalos mérkőzést játszottunk. A mérleg: hét győzelem, két vereség.

A spanyol csapat névsora:

Daniel Lopez, Alberto Munarriz, Alvaro Granados, Bernat Sanahuja, Miguel de Toro, Marc Larumbe, Adrian Delgado, Francisco Fernandez, Roger Tahull, Felipe Perrone csapatkapitány, Blai Mallarach, Alejandro Bustos, Eduardo Lorrio - Szövetségi kapitány: David Martin

A Magyarország-Spanyolország Eb-csoportmeccs ma 19 órakor kezdődik.

