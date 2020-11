A koronavírus-járvány terjedése az összes sportág életét átírta. Nincs másképp ez a vízilabdával sem. Az egyes intézkedések szigorítása és a sportolók körében megjelenő megbetegedések a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányának dolgát is megnehezítik a tervezés szempontjából. Märcz Tamás a vlv.hu-nak adott interjút arról, hogy a járvány miként alakítja át a vízilabdát. Írásukat változtatásuk nélkül közöljük.

- Volt egy Ligaülés pár hete és akkor már látszott, hogy több csapatnak komoly lemaradása van a bajnoki meccsek terén. Szükség volt arra, hogy az őszre tervezett válogatott-összetartás napjait "átadjuk", hiszen rendkívül fontos, hogy a bajnokság előrehaladjon, a tervezett meccseket minél nagyobb arányban lejátsszák a csapatok.

Közben az is ismertté vált, hogy a Világliga folytatását új rendszerben, egy helyen (még ismeretlen helyszínen) bonyolítják le 2021. január 8-9-10-én. Ezért a keret várhatóan január 3-ától együtt lesz, öt nap edzőtábor után vesz részt a válogatott a Világliga-folytatást jelentő tornán. Hogy a hány játékosból áll majd a csapat, azt még nem tudjuk, lehet, hogy 13-an lesznek, de az is lehet, hogy többen, 15-en - miként a legutóbbi VL-szuperdöntőben. Utóbbi kényelmesebb lenne és több szabadságot, variációt adna az edzői munka terén.

Amennyiben a verseny elmaradna vagy időben tovább tolódna, akkor is szeretném, ha együtt lehetne a válogatott, ez esetben hosszabb, egyhetes közös munkára is lehetőség adódna.



Van terv egyébként egy esetleges karácsony előtti találkozásra is. Ha addig minden rendben halad, s véget ér a december 14-17-i BL-torna, akkor a karácsony előtt még összejön három-négy napra, december 19. és 22. között a válogatott bő kerete. A "B terv" arra az esetre szól, ha nem lesz BL-torna, e verzió szerint hosszabb összetartásra nyílna lehetőség.



Egyébként a program kialakításához már egyeztettem Cseh Sándorral, az utánpótlás felső korosztályaiért felelős vezetővel. Ebben az időszakban ők is terveznek edzéseket és mivel elég sok utánpótlás-játékos már a felnőtteknél szerepel a bajnoki meccseken, elképzelhető, hogy közös munka lesz, akár kétkapus edzéseket is beleértve.



Ez számomra azért is szerencsés lenne, mert testközelben láthatnám azokat a fiatalokat, akikben van potenciál a jövőt illetően.

- Van már elképzelés arról, hogy ezeken az edzéseken hány tagú lesz a válogatott kerete?

- Létszám még nem lett meghatározva, de bő keretet szeretnék, elképzelhetőnek tartom, hogy 18-20-as létszámmal dolgozunk majd.



- Járványidőszakot élünk, ez hátráltat mindent, hazai bajnokságot, nemzetközi meccseket. Ugyanakkor nálunk a sportágon belül furcsa "szokás" alakult ki: a klubok elvétve engedik nyilvánosságra jutni a Covid-19-fertőzésben érintettek nevét. Így aztán azt sem tudni, hogy a válogatott keretét milyen mélyen érinti ez az "egészségügyi válsághelyzet". Kérlek, ha nem is "névsorolvasással", de azért valamilyen módon érzékeltesd, a helyzet mennyire nyomja rá a bélyegét a válogatottak életére!

- Abban, hogy elhalasztottunk összetartást, a meccsidőpontok "felszabadítása" mellett az is szerepet játszott, hogy voltak válogatott játékosok, akik elkapták a vírust. Hála istennek, nem volt köztük olyan, aki súlyos tüneteket produkált. Folyamatosan zajlottak mérések, tesztelések a kluboknál és a válogatott játékosokat érintően külön is. Természetesen reménykedünk mi is abban, hogy minél előbb lesz olyan oltóanyag, aminek segítségével a helyzet radikálisan javul majd.

- Van valamilyen konkrét irányelvetek, kvázi magatartási kódex, amit a válogatott keretéhez tartozó játékosoknak ajánlotok? Vagy ők már felnőtt, profi sportolók, akik tudják, hogy mire kell vigyázniuk?

- Igazából már a tavaszi időszakban napirendre került ez a kérdés, sok ajánlást kaptak a válogatottak. Jelenleg elsősorban a klubok számára nagy érvágás, ha elveszítik a játékosaikat, hiszen, a bajnokság nem állhat le, ezért, mint láthatjuk, jó néhány esetben tartalékos csapatoknak kell vízbe szállniuk. Sokat beszélek klubedzőkkel, klubvezetőkkel, jelenleg ők azok, akik megszabják a mindennapi élet, munka, működés feltételeit egy-egy közösségben.



A fegyelem elég nagy, a játékosok átérzik a helyzet súlyosságát, odafigyelnek, keveset mozognak, nem nagyon vesznek részt rendezvényeken, nem kockáztatják az egészségüket.

Egyébként az a személyes véleményem, hogy ebben az időszakban nemcsak a sportolóknak, hanem mindenkinek vigyáznia kell magára és a környezetére, ez kell ahhoz, hogy lelassítsuk, megállítsuk a kedvezőtlen folyamatokat, a járvány terjedését és persze ez a feltétele annak is, hogy a saját egészségünket meg tudjuk védeni.



- Tudom, hogy idő előtti a kérdés, de politikusok nap mint nap jelzik, hogy "küszöbön a vakcina", várhatóan rövid időn belül elkezdődhet - először csak kis mennyiségben - az emberek beoltása. Van arra terv, hogy az élsport valamennyire elsőbbséget élvez majd? Hiszen olimpiára készülnek a legjobb sportolóink. Tudsz erről valamit?

- Hivatalosan nem esett még erről szó, de én azt gondolom, hogy mivel "folyamatosan" az olimpia évében vagyunk, valószínűleg a Magyar Olimpiai Bizottság tesz majd lépéseket ez ügyben, ezt követően lesz majd a sportszövetségek feladata azt megoldani, hogy az oltóanyagot megkapja minden érintett sportoló. Ez még azért nem a közeli időszak feladata, bár elképzelhető, hogy a folyamatok előbb-utóbb ezen a téren is felgyorsulnak.

- Ez a vírushelyzet mennyire sújtja a vízilabdát, a sportág egészét tekintve. Naponta érkeztek hírek külföldről játékosok megfertőződéséről, meccsek, bajnokságok elhalasztásáról, felfüggesztéséről. Mennyire lesznek ennek súlyos következményei?

- Először is: mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a legtöbb országhoz képest. Folyik a bajnokság, az alapszakasz a 11. fordulón is túljutott, lejátszottunk egy Magyar Kupa-tornát, négy hónapja játékban vannak a vízilabdázók, visszarázódtak a rendes kerékvágásba, többé-kevésbé visszanyerték a korábbi formájukat. Ez nem mondható el nagyon sok ország, elsősorban európai ország esetében. Volt, ahol el sem indult a bajnokság, volt, ahol megakadt, az olaszoké például most indult, ott a csapatok március óta nem játszottak mérkőzést.



Örülnünk kell a magyarországi helyzetnek, annak, hogy nálunk folyamatosan zajlanak a klubmeccsek.

Látható, hogy a LEN is nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy végrehajtsa a tervezett programot, ne kelljen egy egész szezont annullálni.



Egyelőre tehát "tartja magát" a sportágunk ebben a 2020-21-es szezonban. Biztos vagyok abban, hogy a vízilabda túléli a Covidot, ez nem is kérdés. Inkább azért kell szorítani, hogy ezt a mostani időszakot a lehető legkisebb veszteséggel vészeljük át.

Biztos vagyok benne és így is kell szerintem készülni, hogy lesz jövőre olimpia - meglehet, hogy nem a szokásos körülmények közepette, nem olyan külsőségek mellett, mint amelyek az elmúlt olimpiákat jellemezték. És fontos, hogy ez továbbra is benne legyen a játékosok fejében a bajnoki küzdelmek alatt.

- Varga Dénes a napokban visszatért. Annak idején, a súlyos sérülésekor a vlv-n megjelent interjúban elég borús képet festett fel a saját jövőjével kapcsolatban, még azt is lehetett gondolni, hogy nem tér már vissza a válogatottba. Ahhoz képest a mostani megnyilatkozása optimista hangvételű volt. Hogy vélekedsz erről?

- Kiegészíteném, hogy nemcsak ő tért vissza, hanem hasonlóan súlyos sérülést követően gyógyult meg és játszott ismét csapatában Zalánki Gergő. Örömteli, hogy mindkét játékos újra vízbe szállt, láttam is őket közvetlen közelről pólózni, nem nagyon látszott, hogy mi történt velük az elmúlt hónapokban.



Varga Dénes (10) felépült és már jóval optimistább a válogatottság tekintetében.



Aki nem ismerte a híreket, nem tudta volna megmondani a játékuk alapján, hogy milyen komoly rehabilitációs munka áll mögöttük. Az elmúlt hónapokban is figyeltem a sorsuk alakulását, többször konzultáltam mindkettőjükkel, illetve folyamatosan informálódtam az aktuális állapotukról.



Esetükben a legjobb forgatókönyv szerint zajlott minden, s ennek tudható be, hogy bár az első időszakban akár decemberi-januári visszatérésről is lehetett hallani, már most játszanak. Amennyiben keretedzések lesznek, nem fogjuk extrém terhelésnek kitenni őket, mindig igénybe vesszük majd az orvosi háttér segítségét, hogy tudjuk, milyen jellegű munkát tesz lehetővé az aktuális állapotuk. Természetesen mindkét játékos fontos láncszeme a magyar válogatottnak, velük együtt erősebb a csapat, mint ahogy a Fradinál is láthattuk, hogy a visszatérésükkel mennyit erősödött a zöld-fehérek játéka.

