A magyar szövetség honlapjának keddi tájékoztatása szerint a nőknél a C csoportban Ausztrália, Új-Zéland és Szingapúr is verhetőnek tűnik, ám utána a negyeddöntőben szinte bizonyosan az olimpiai bajnok amerikaiak vagy a világbajnoki címvédő hollandok várnának a nemzeti csapatra. Eddig a fázisig tehát kizárólag olyan gárdákkal találkozik Mihók Attila szövetségi kapitány együttese, amelyek már kijutottak a párizsi játékokra (ausztrálok, hollandok vagy amerikaiak), és egyetlen olyan riválissal sem, amely a magyarokhoz hasonlóan még csak vágyik a kvótára.



Dohából elvben a két legmagasabban rangsorolt, még nem kvalifikált együttes juthat ki Párizsba - ha nem lesz Európa-bajnokság Izraelben, meglehet, a legjobb nem kvótás európai is.

Mihók Attila is erre reflektált elsősorban:

"Ezt mondtam a kinevezésünk idején is: ellentétben a korábbi évekkel, amikor az olimpiai selejtezőtornán azokkal kellett megvívni a helyekért, akik még nem kvalifikáltak, most a világbajnokság keretén belül előfordulhat, hogy a döntő mérkőzésekig nem találkozunk hasonló helyzetben lévő, közvetlen riválissal, és ez megbolondíthatja a rendszert. Végül is épp így alakult a sorsolás - de ezt tudtuk, hogy benne van a pakliban. Noha mindenkitől azt halljuk, hogy nehezebb nem kijutni, mint igen, azt finoman jelezném: ez igaz lenne, ha a három fennmaradó helyért az olasz-görög-magyar-kanadai négyes egymással küzdene kizárólag. De felesleges ezen gondolkodni - megyünk tovább, ha kell, fejjel a falnak, aztán lesz, ami lesz."

A női válogatott február 4-én Új-Zélanddal, február 6-án Szingapúrral, míg február 8-án Ausztráliával találkozik.

A világbajnok férfi válogatott számára nem volt hasonló tétje a sorsolásnak, mivel a legutóbbi döntőbe jutással eldőlt, hogy Varga Zsolt együttese már ötkarikás résztvevőnek számít. A magyarok csoportjába került olaszok szintén kvótára törnek, mint ahogy a még nem ismert harmadik számú európai együttes is. Ez a papírforma szerint a német-román-holland-grúz négyesből kerülhet ki, de ha akár az átszervezett Eb-n, akár egy selejtezőn történik valami rendkívüli, akkor az Európa 1-2-es besorolásra legesélyesebb horvát vagy montenegrói együttes is "kiköthet" a csoportban. A csoportelsőség biztosan sokat ér, az ugyanis a franciák elleni negyeddöntővel kecsegtetne. Minden más kőkemény útra terelné a magyarokat, így vélekedett Varga Zsolt kapitány is:

"A mi csoportunk is válhat nehézzé, ha idekerülne akár a horvát, akár a montenegrói együttes. Viszont a továbbjutás szempontjából döntő a csoportelsőség megszerzése, hiszen ez esetben egy jóval könnyebbnek ígérkező meccs vár ránk a nyolc között, ellenkező esetben a szerb-amerikai és horvát vagy montenegrói hármasból kell játszanunk valakivel már a negyeddöntőbe jutásért. Azaz óriási különbség, hogy ebben a csoportban elsők vagyunk vagy sem - és az olaszoknak sem mindegy, hogy ha még nincs kvótájuk, akkor bekerülnek-e egy ilyen darálóba vagy sem" - fejtette ki a szakvezető.

Ami a sorrendet illeti, a magyarok február 5-én az Európa-3-as csapattal, február 7-én Olaszországgal, február 9-én pedig Kazahsztánnal csapnak össze.

A vb csoportjai, férfiak:

A csoport: Ausztrália, Dél-afrikai köztársaság, Európa-1, Spanyolország

B csoport: Görögország, Brazília, Kína, Franciaország

C csoport: Szerbia, Európa-2, Japán, Egyesült Államok

D csoport: Kazahsztán, Európa-3, Olaszország, MAGYARORSZÁG

nők:

A csoport: Brazília, Egyesült Államok, Kazahsztán, Hollandia

B csoport: Spanyolország, Európa-1, Kína, Európa-2

C csoport: Szingapúr, MAGYARORSZÁG, Ausztrália, Új-Zéland

D csoport: Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság, Európa-3, Kanada

