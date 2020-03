Nagy Viktor, a vízilabda-válogatott kapusa optimista azzal kapcsolatban, hogy az idén megrendezik a tokiói olimpiát.

"Optimista vagyok és voltam is mindig" - mondta az M1 aktuális csatornán vasárnap a világ- és Európa-bajnok játékos, aki azzal kezdte otthonról, skype-on adott nyilatkozatát, hogy nagyon bízik benne: mindenki komolyan veszi a vírust "és csak akkor megy ki az utcára, ha muszáj, mert mindenki érdeke, hogy minél hamarabb lecsengjen" a járvány.



"Abban bízom, hogy a lehető leghamarabb túlleszünk ezen és lesz időnk közösen felkészülni a nyári olimpiára" - folytatta.



Nagy Viktor kiemelte, hisz abban, hogy meg lehet rendezni az idén a játékokat, és "ha nem is nyáron, de elcsúsztatva még 2020-ban ki tudunk menni az olimpiára".



Arról is beszélt, hogy társaival a válogatottól és a kluboktól kaptak edzésprogramot, ezeket végzik majd otthon. Ugyanakkor hangsúlyozta: "most a legfontosabb a család, a barátok, sok millió ember egészsége és hogy ne veszélyeztessük egymást".



Borítókép: Facebook.com/ Nagy Viktor