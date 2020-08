Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke szerint a csapatok nagyon örültek, hogy befejezik a BENU férfi Magyar Kupa küzdelemsorozatát.

"Mindenki játszani akart" - jelentette ki az M4 Sport híradójában annak kapcsán, hogy az elnökség szerdai döntése értelmében szeptember 9. és 20. között egy később kijelölendő két napon sor kerül a két elődöntőre és a fináléra.

Vári arról is beszámolt, hogy megtartják azt a bemutató strandvízilabda-tornát is, amelyen négy csapat, köztük az olimpiai bajnokokkal felálló Millenium Masters is medencébe ugrik.

Az MK végjátéka múlt héten a Margitszigeten zajlott, amikor kiderült, hogy a címvédő FTC-Telekom Waterpolo négy játékosa is megfertőződött a koronavírussal, ezért a hátralevő meccseket elhalasztották, ahogy a Millenium Masters fellépését is. Vári a bajnokság jövő hétvégi rajtjával kapcsolatban elmondta, azoknak a csapatoknak, amelyeknél koronavírusos játékos van, halasztást kell kérniük, amelyet elfogad a szövetség. Hozzátette, ugyanez vonatkozik a Szentes együttesére, amelyben bár nincs pozitív eset, hatósági karanténban van. Azt mondta: október végére, november elejére szeretnének barátságosmérkőzéseket szervezni a válogatottnak.

Borítókép: vlv.hu