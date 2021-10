A tokiói ötkarikás játékok utáni rövid pihenő és a koronavírus okozta halasztások miatt megterhelő időszak vár a férfi vízilabda-válogatott tagjaira Manhercz Krisztián olimpiai bronzérmes pólós szerint.

"Ebben az ütemben azért nehéz a sérüléseket megúszni és olyan fizikális állapotban lenni, hogy bírja az ember. Végig formában lenni pedig szinte lehetetlen" - nyilatkozott az MTI-nek a világbajnoki ezüstérmes Manhercz Krisztián.



Az Orvosegyetem SC játékosa elmondta, hogy az elmúlt másfél hónapban 22 mérkőzést játszottak, és november végéig még előttük áll további 26 találkozó. Manhercz kiemelte, hogy a feszített tempó ellenére a Bajnokok Ligájában a főtáblára jutás visszaigazolás lehet arra, hogy jó úton járnak. A nemzetközi porond és a bajnokság mellett a Magyar Kupában is szerepel Varga Dániel együttese, amelynek négyes döntőjére decemberben kerül sor.



Az Európa-bajnok vízilabdázó elárulta, hogy a sok mérkőzés mellett az utazás is kimerítő a játékosok számára. Két héttel ezelőtt Podgoricában négy nap alatt hatszor ugrottak medencébe, ezután két Magyar Kupa-meccs következett, majd indultak tovább Párizsba három napra, ahonnan hétfőn érkeztek haza.



"Nem is feltétlenül az a megterhelő, hogy összesen három hét pihenő volt, hanem az, hogy a koronavírus miatt eltolták az egész versenysorozatot, májusban pedig világbajnokság van, így a teljes szezont összesűrítették" - tette hozzá a 24 éves sportoló, aki szeptember óta az ELTE pszichológia szakának hallgatója.



A válogatott nem találkozott az olimpia óta, és Manhercz szerint erre valószínűleg még egy hónapig nem is kerül sor. A világbajnokságot május 13-29-én rendezik Fukuokában, az Európa-bajnokság pedig augusztusban lesz Horvátországban.

