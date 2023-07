Az aranyérem mellé a torna legjobb játékosának járó MVP-díjat is bezsebelő Zalánki Gergő a rá jellemző, visszafogott értékelést adta.



"Talán jobb lett volna, ha egy kicsit simábban nyerünk, a végén volt egy kis szerencsénk is. Nagyon nehéz meccs volt, le a kalappal a csapat előtt, megint nagyot küzdöttünk, az argentinok ellenit leszámítva nem is volt könnyű találkozónk" - fogalmazott a balkezes kiválóság, aki az elmúlt két szezonban az olasz sztárcsapattal, a Pro Reccóval megnyerte a Bajnokok Ligáját is.

"Ennél már csak az lenne jobb, ha egy ugyanilyen klubszezon után olimpiai aranyat nyernénk" - nyilatkozta Zalánki, aki megjegyezte: bízik benne, hogy nem utoljára nyert világbajnoki címet.

A válogatott egyik legjobbja külön kiemelte Vogel Somát, aki az ötmétereseknél olyan, mint egy "csalás kód" a videójátékokban.

A görögöket a legjobban Vámos Márton ismeri, ugyanis egy éve az Olympiakosz légiósaként játszik.

"Próbáltam a többieknek mondani a meccs előtt, kit lehet mozgatni, kivel lehet bemenni második centerbe, vagy ki védekezik annyira jól, hogy ellene inkább vigyázzunk. Talán már csak ezért is megérte Görögországba szerződni, így ennyivel is hozzá tudtam járulni a győzelemhez. Ugyanakkor ez maximum csak egy fél százalék hozzáadott érték volt ahhoz a munkához, amit beleraktunk a tornába" - nyilatkozta az Olympiakosz balkezese, aki ugyancsak kiemelte Vogel Somát is, aki igazi "ötméteresgyilkos", és hatalmas szerepe volt a győzelemben.

Vámos tíz évvel ezelőtt, 21 évesen Barcelonában nyerte első világbajnoki címét, mostani sikerével pedig - Varga Dénessel együtt - csatlakozott Madaras Norberthez, a magyar szövetség elnökéhez a kétszeres világbajnok magyar férfi pólósok táborába.

"Akkor még fiatal játékosként teljesen más volt a szerepem, így ez a győzelem egészen mást jelent. Tavaly hazai környezetben nem sikerült, és onnan kellett felépíteni magunkat Varga Zsolt irányításával. A 2022-es hetedik hely után az Eb-n egy fiatal csapat döntőt játszott, most pedig világbajnokságot nyertünk" - fogalmazott Vámos.

Manhercz Krisztián a csoportküzdelmek során adós volt a gólokkal, az egyenes kiesés szakaszban azonban egyértelműen húzóemberré vált, a fináléban háromszor talált be.

"Ennek a csapatnak az egyik fő erőssége, hogy sok olyan egyéniség alkotja, akik a fontos pillanatokban főszerepet tudnak vállalni, legyen ez Zalánki Gergő, Vogel Soma vagy Vámos Márton. Az egyenes kiesés szakaszban mindig volt valaki, aki tudott egyet lökni a válogatotton, ez volt a sikerünk titka" - nyilatkozta Manhercz, aki a találkozó egyik legszebb gólját szerezte, amikor lefordult védőjéről és a görög kapus mellett is eltempózva lőtt a hálóba.

"Erre nem emlékszem annyira, mint Vogel Soma kivédett ötmétereseire" - jegyezte meg Manhercz, aki a következő szezontól a francia Marseille-ben játszik majd, ám a klubszezon előtt még egy fontos esemény vár rá, ugyanis megnősül.

Az olimpiai bronzérmes játékos megjegyezte, "most taktikailag és a csapategység kialakulásában is olyan úton vagyunk, ami predesztinálja, hogy esélyesek leszünk Párizsban, de ehhez még nagyon sokat kell dolgozni".

A magyarok 1973, 2003 és 2013 után történetük negyedik világbajnoki címüket szerezték, a fináléba jutással pedig kiharcolták a részvételt a jövő évi párizsi olimpián is.

