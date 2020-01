Ahogy arról beszámoltunk a magyar női vízilabda-válogatott óriási mérkőzésen megszerezte a bronzérmet szombaton a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon. Társoldalunk, a Sporthataroknelkul.hu is kint járt a mérkőzésen, ahol a szlovák származású, de már a magyar válogatottért küzdő Rybansa Natasa, valamint a válogatott felvidéki játékosa, Máté Zsuzsanna nyilatkozott a felvideksport.hu-nak, amit most változtatások nélkül közlünk.

A magyar női vízilabda-válogatott Hollandiával mérkőzött meg a budespti Eb harmadik helyéért. Bíró Attila szövetségi kapitány lányai jól kezdtek, de 3-1 után a hollandok fordítottak, már három góllal is vezettek, és csak 9-8-nál vezettek újra Gangl Edináék. Végül Magyarország 10-8-ra nyert.



"A csapat erősségét mutatja, hogy fel tudtunk állni. Senkin sem éreztem, hogy megrémültünk volna. Vitt minket előre az erőnk, a közös munka amit belefektettünk. Elképesztő csapatmunka volt. Nagyon jó volt a kapusteljesítményünk, a végén már csak egymásba kapaszkodtunk a kispadon" – értékelt a válogatott felvidéki játékosa Máté Zsuzsanna, akinek nem jött össze az első lövése, de ez sem szegte a kedvét. "Úgy éreztem, hogy meg volt a lehetőség, a lányok biztosítottak nekem, sajnos kiblokkolták. Van ilyen. A többieknek jöttek a gólok, ennek nagyon örülök és nyertünk."



Mikor az utolsó negyedben még hárommal vezettek, akkor is azt mondtad volna, hogy megnyeritek? "Természetesen" – válaszolta hatalmas mosollyal az arcán az FTC játékosa, aki beszélt a szurkolókról és arról is, hogy mi volt az első gondolata, mikor megszólalt a találkozó végét jelző duda. "Úgy jöttünk ide, hogy magunkért, a stábért, az egész csapatért, a szurkolókért ezt megnyerjük és sikerült... Mindenkit körbe akartam ölelni, hiszen elképesztő amit produkáltunk most."



Rybansá Nataša nehezen találta a szavakat. "Elképesztő meccs volt. Nincsenek szavak arra, hogy leírjam mit érzek most és mit éreztem a mérkőzés alatt. De tudtam, tudtuk, hogy meg fogjuk nyerni, a kezünkben volt. Nagyon büszke vagyok a csapatra."A szlovák származású, de már a magyar válogatottért küzdő játékostól megkérdeztük mennyi lehetett a pulzusa a harmadik negyed végén. "Legalább egymillió. Ha most azt mondanád, hogy vissza kell gondolnom valamire, akkor semmit nem tudnék mondani és még most sem tudom mit mondjak. Köszönjük a közönségnek. Elképesztő érzés most itt lenni."



A UVSE 19 esztendős játékosa kérdésünkre, hogy mi történt velük, mikor 3-1 után zsinórban négy gólt kaptak nagyot nevetve így felelt: "Szerettük volna talpra ugrasztani az arénát, hogy izgalmasabb legyen a meccs. Mégsem vezethettünk végig."



Női vízilabda Európa-bajnokság, bronzmérkőzés:



Magyarország-Hollandia 10-8 (3-5, 2-2, 4-1, 1-0)



Duna Aréna, v.: Nicolosi (olasz), Korzyna (lengyel)



Magyar gólszerzők: Keszthelyi-Nagy 2, Szilágyi 2, Parkes 2, Leimeter 2, Rybanská, Illés

Holland gólszerzők: Megens 2 , van der Sloot, van de Kraats, Sleeking, Stomphorst, Genee, Wolves



A döntőben a spanyolok legyőzték Oroszországot, így ők lettek az Európa-bajnokok. Ezzel másodszor lettek Eb-győztesek, első sikerüket szintén Budapesten aratták 2014-ben.



Spanyolország-Oroszország 13-12 (3-4, 5-4, 2-2, 3-2)



A torna gólkirálya Keszthelyi Rita lett 28 találattal, a legjobb játékosnak a spanyol Beatriz Ortizt választották, a legjobb kapus címet pedig az orosz Anna Karnauh érdemelte ki.



Fotó: MTI/Czagány Balázs

Forrás: felvideksport.hu