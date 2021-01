A magyar női vízilabda-válogatott a tokiói olimpiáért a házigazda olasz válogatott ellen szállt vízbe a trieszti olimpiai selejtezőn.



Bíró Attila csapata álomszerűen kezdett, előbb Szilágyi majd Keszthelyi talált be amivel 3-0-ra vezetett a magyar csapat, amire csak egy olasz válasz érkezett. 45. másodperccel a vége előtt találtak be.



Az első negyed végén két góllal vezetett a magyar csapat.



A második negyedben Gurisatti talált be először aminek következtében már 4-1 volt az állás a mieink javára.



A mieink nagyszerűen védekeztek, két ötméterest is elhibáztak az olaszok, Illés Anna góljával már 5-1-re vezettünk.

A játékrész közepén az olaszok is megérkeztek a mérkőzésbe, előbb Marietta, majd Bianconi talált be 3 perccel a negyed vége előtt.



A harmadik negyedben kiegyenlített játék folyt, Vályi Vanda góljával 7-5 volt az állás a mieink javára.



Az olasz csapat ugyan feljött egy gólra, de előbb Szilágyi, majd Keszthelyi lőtt újabb gólt aminek következtében 3 gól volt a különbség a két csapat között.



Fél perccel a negyed vége előtt Palnieri góljával két gólra jöttek fel a harmadik negyed végére. (9-7)

A záró negyed elején egy emberelőnyből Keszthelyi talált be az olaszok hálójába, amire kettős előnyből Marletta válaszolt. (10-8)



4:36-tal a vége előtt Leimeter Dóra talált be emberelőnyből, amivel újra 3 gól volt a különbség. (11-8)

A magyar válogatott tartotta a különbséget, amely a mérkőzés végéig kitartott.



A végeredmény Magyarország Olaszország 13-10.



A magyar női vízilabda-válogatott a győzelmével kijutott Tokióba.

