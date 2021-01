Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután vasárnap a debreceni torna helyosztóján 9-7-re kikapott az olimpiai címvédő szerb csapattól.

Eredmények:

az 5. helyért:

Szerbia-Magyarország 9-7 (2-1, 2-2, 1-2, 4-2)



gólszerzők: Pijetlovic, Drasovic, Filipovic 2-2, Rasovic, Dedovic, Prlainovic 1-1, illetve Angyal 2, Hosnyánszky, Sedlmayer, Jansik Sz., Manhercz, Nagy 1-1

Manhercz Krisztián kihagyott ötméteresével indult a találkozó, majd a szerbek egy villámgyorsan megjátszott fórral szerezték meg a vezetést, Rasovic lövésével pedig növelték előnyüket. A magyarok nehezen vették fel a ritmust, de nem sokkal a vége előtt Hosnyánszky Norbert akciógóljával szépítettek.



A második negyed elején a második magyar ötméteres is kimaradt, ezúttal Hosnyánszky lövését védte Branislav Mitrovic, a Vasas kapusa. A szerbek nem használták ki a hibát, emberelőnyben sem találtak be, a túloldalon viszont Sedlmayer Tamás egyenlített. Gyors gólváltást követően a szerbek pont a félidő előtt szereztek vezetést.



A harmadik felvonásban Angyal értékesített egy előnyt, kiegyenlítve ezzel, majd a következő hasonló szituációnál is rá jött ki a játék, ő pedig nem hibázott. A fordítás után a szerbek ismét eredményesek voltak, így pedig az utolsó negyedet

döntetlenről kezdhették a felek.



A zárónegyedben több mint két percig nem született gól, ekkor Manhercz ejtett tökéletesen, de a túloldalon azonnal érkezett a válasz. Az Angyal által kiharcolt előnyt Nagy Ádám fejezte be egy precíz lövéssel, de Filip Filipovic gyorsan egyenlített. A hajrá egyértelműen a szerbeknek sikerült jobban, másfél perccel a vége előtt újra vezetést szereztek, majd egy kontra után Filipovic is betalált, így eldöntötték a találkozót.



A tornáról három csapat jut be a Georgiában sorra kerülő nyári Szuperdöntőbe.

A 7. helyért:

Horvátország-Franciaország 17-5 (4-0, 4-1, 5-2, 4-2)



később:

a 3. helyért:

Spanyolország-Olaszország 18.15

döntő:

Görögország-Montenegró 20.00

