A házigazda OSC péntek este 16-15-re kikapott az eddig pont nélkül álló spanyol Terrassa együttesétől a férfi vízilabda Bajnokok Ligája budapesti selejtezőtornáján.

Ennek az eredménynek abból a szempontból nincs jelentősége, hogy Varga Dániel együttese - amelybe Hárai Balázs ezúttal nem volt nevezve, és Manhercz Krisztián is pihent - szombaton így is a csoportelsőségért ugrik medencébe a szerb Radnicki Kragujevac ellen.



A BL-selejtezőjében Olaszországban és Budapesten is két-két csoportban zajlanak a küzdelmek, a vasárnapi helyosztókon a négy csoportgyőztes játszik majd a két főtáblás helyért. Siracusában a Szolnok szerepel.

Eredmény, BL-selejtező, B1 csoport (Budapest):

Terrassa (spanyol)-OSC 16-15 (3-3, 4-3, 5-4, 4-5)



A magyar csapat gólszerzői: Erdélyi 4, Várnai, Salamon 3-3, Bundusch, Csacsovszky, Dala, Burián, Tóth M. 1-1

szerdán játszották:

OSC-Tourcoing (francia) 12-9

csütörtökön játszották:

OSC-Szintez Kazany (orosz) 12-11

szombaton játsszák:

OSC-Radnicki Kragujevac (szerb) 19.00

Korábban:

A2 csoport (Siracusa):

Szolnoki Dózsa-Pays d'Aix (francia) 11-9

csütörtökön:

Szolnoki Dózsa-Idraikosz (görög) 10-0 - játék nélkül

szombaton játsszák:

Szolnoki Dózsa-Mladost Zagreb (horvát) 18.00

