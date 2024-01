"A montenegróiak ellen szétúszták az ellenfelet az olaszok, talán hat gólt szereztek lefordulásból, ugyanakkor a vasárnapi elődöntőben mindössze négyszer voltak eredményesek" - mondta az MTI érdeklődésére a riválisról a magyar szakvezető, aki azt is hangsúlyozta: nem szabad a csoportkörben aratott ötgólos győzelemből kiindulni, mert akkor két klasszisát, Francesco Di Fulviót és Edoardo Di Sommát pihentette az olasz együttes. - "Ettől a két játékostól más lesz az olaszok játéka. Ennek ellenére az első találkozó sikere minket dicsért, hogy vagányan beleálltunk a meccsbe. Ezúttal is a lefordulásokat kell megakadályozni, ami most nehezebb lesz".



A játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt arról is beszélt a hétfő esti edzés után, hogy ez az éremcsata mekkora fejlődési lehetőséget jelent ennek a magyar válogatottnak, amely javarészt fiatal tehetségekkel szerepel a horvátországi kontinensviadalon.

"Nálunk más volt az erőbeosztás. Amíg más válogatottak a csoportkörben valamelyest tartalékolhattak, addig mi ezt most nem engedhettük meg magunknak, így az elejétől nagyon sok energiát égettünk el. Talán ez a fizikai fáradtság is benne van a csapatot sújtó betegséghullámban, amit sajnálok, mert kíváncsi lettem volna, hogy enélkül mire vagyunk képesek mondjuk a címvédő és házigazda horvátok ellen elvesztett elődöntő hajrájában" - fogalmazott az 51 éves szakember, aki kiemelte: a magyar csapatot nagyon jó mentalitású játékosok alkotják, akik nagy alázattal és szívvel álltak bele a munkába, ezért öröm volt velük dolgozni.

Kovács Péter arról beszélt, hogy csak titkon remélte ezt a szereplést, mert a kevés felkészülési mérkőzés miatt nem tudhatták, mire lesznek képesek. A center szerint továbbra is a folyamatos fejlődés a cél.

"Az olaszok az első meccsen talán kissé lebecsültek minket, ezt most biztosan nem követik el, sőt, fűti majd őket a visszavágás vágya. Di Fulvióval és Di Sommával biztosan jobbak lesznek, mert ők nagyon jók az olaszok által alkalmazott gyors játékban" - mondta a 23 esztendős center, aki szerint fel kell készülniük a minden hájjal megkent olasz játékosok trükkjeire is, amelyek nem csak a játékról szólnak.

Hozzátette, óriási lenne a harmadik hely megszerzése, amire lát is esélyt, mert a magyar a kevésbé csalódott csapat.

"Természetesen csalódottak voltunk az elődöntő után, ami természetes, de a fiatalság átlendíti ezen a válogatottat, ráadásul az olaszoknak minden bizonnyal jobban fáj, hogy csak a bronzmeccsen érdekeltek. Fel akarjuk tenni az i-re a pontot, úgyhogy kard ki kard meccs lesz" - mondta Tátrai Dávid.

A BVSC 20 éves tehetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy gyors, dinamikus vízilabdára számít az ellenféltől, amely az egy héttel ezelőtti 10-5-ös vereség után biztosan "jobban harap" majd. Fontosnak tartja, hogy amikor őrületet próbálnak gerjeszteni, akkor erre ne üljenek fel.

"A fizikális fáradtság ilyenkor már nem számít, amikor egyetlen mérkőzés van hátra. Az dönt, ki akarja jobban. Ezt a csatát a fiatalság és a szív nyeri meg!" - jelentette ki határozottan Tátrai.

A világbajnok és a legutóbbi Eb-n ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatott kedden 16.30-tól csap össze az olaszokkal a zágrábi Mladost uszodában, és ha győz, akkor sorozatban a harmadik kontinensviadalon állhat dobogóra.

