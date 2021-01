A magyar és az olasz férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is nehéz összecsapásra számít a világliga debreceni európai selejtezőjének pénteki negyeddöntőjében.

Märcz Tamás a csütörtöki online sajtótájékoztatón azt mondta: a nemzetközi felkészülés első lépése az előttük álló világliga. Az olaszok elleni párharcot tradicionálisnak nevezte a magyar szövetségi kapitány, nem csupán azért, mert a világbajnok az Európa-bajnokkal találkozik, hanem azért is, mert mindig kemények és nehezek a két együttes egymás elleni mérkőzései.



Kitért rá, a felkészülésre összehívott 20-22 játékosból szerencsére nem a koronavírus, hanem a szakmai stáb szelektálta a 15 fős utazó keretet. Megemlítette: mindkét együttesből hiányoznak fontos játékosok.



"Boldog vagyok, hogy itt lehetünk és újra játszhatunk" - fogalmazott az olasz szakvezető, Alessandro Campagna. Hozzátette: noha a tavalyi esztendő és az olimpia elhalasztása sokkhatásként érte a játékosokat, ám mentálisan erősek, és azzal együtt is tovább készültek, hogy bizonytalan volt, pontosan mire is teszik. Most azonban tavaly március után ismét van cél, és izgalmas mérkőzést vár a magyarok ellen. Az olasz-magyar vízilabda-meccseket az olasz-brazil futballtalálkozókkal állította párhuzamba, hiszen két, az olimpiákon és világbajnokságokon is rendkívül eredményes együttes száll medencébe. Mint mondta, a pénteki találkozó eredményétől függetlenül három nehéz összecsapás vár csapatára, amelyekből fontos információkhoz jut majd az olimpiai felkészülés szempontjából.



Nagy Viktor úgy fogalmazott, ahogy a vízben is minden másodpercben reagálniuk kell a történésekre, úgy a járványhelyzetben is alkalmazkodni kell a körülményekhez. A hálóőr hozzáfűzte: mint mindig, így az "őrült tavalyi év" után is optimista és várakozva tekint a nyár elé.



A világliga európai selejtezőjében nyolc válogatott, a magyar és az olasz mellett Horvátország, Montenegró, Franciaország, Görögország, Spanyolország és Szerbia nemzeti csapata küzd meg egymással. A magyar csapat pénteki negyeddöntős sikere esetén szombaton a Horvátország-Montenegró összecsapás győztesével találkozik. A helyosztókat vasárnap rendezik. Erről a tornáról négy csapat szerepelhet majd a június 26. és július 2. között sorra kerülő Szuperdöntőben.



A tornát az M4 Sport közvetíti.

A debreceni Világliga-mérkőzések 13-as kerete:

Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

Angyal Dániel (Szolnok), Erdélyi Balázs (OSC), Hosnyánszky Norbert (Honvéd), Jansik Szilárd (FTC), Kovács Gergő (Szolnok), Manhercz Krisztán (OSC), Mezei Tamás (FTC), Nagy Ádám (Szolnok), Német Toni (FTC), Sedlmayer Tamás (FTC), Vigvári Vendel (FTC)



Ez azt jelenti, hogy a Szolnok játékosa, Konarik Ákos, és az FTC Európa-bajnoka, Pohl Zoltán lesz a tartalék holnaptól.





Fotó: Derencsényi István/MVLSZ

A program:

péntek:

Horvátország-Montenegró 16.45

Franciaország-Görögország 18.30

Olaszország-Magyarország 20.00

(a Spanyolország-Szerbia negyeddöntőt már márciusban lejátszották, ugyanakkor a két csapat most Debrecenben is megmérkőzik egymással egy tét nélküli összecsapáson)

szombat:

az 5-8. helyért: 15.00 és 16.45

elődöntő: 18.30 és 20.00



vasárnap:

a 7. helyért: 15.00

az 5. helyért: 16.45

bronzmérkőzés: 18.30

döntő: 20.00

Borítókép: Derencsényi István/MVLSZ