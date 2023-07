"Láthattuk, hogy minden negyeddöntő egyetlen gólon, vagy még annyi sem múlt, hiszen volt egy ötméteres párbaj is, ráadásul az Európa-bajnok horvátok csak a kilencedikek lettek. Most ebben a két hétben mi voltunk a legjobbak, és most azért kell dolgoznunk, hogy még biztosabban ott legyünk az élmezőnyben" - mondta a magyar újságíróknak a játékosként kétszeres olimpiai bajnok Madaras, aki szombat estig a férfiak között egyedüli kétszeres világbajnok magyar játékos volt, ám most csatlakozott hozzá a 2013-ban is győztes Varga Dénes és Vámos Márton.



"Egyáltalán nem bánom ezt, és biztos voltam benne, hogy egyszer bekövetkezik. Bízom abban is, hogy ez csapat nem tíz év múlva ismétel majd. Ezt a győzelmet mintha mindenkinél egy picit jobban akartuk volna, óriási szívvel és hittel küzdött a csapat" - mondta az MVLSZ elnöke.

A férfiak szombati győzelmét megelőzte júniusban az U20-as csapat világbajnoki, valamint az U15-ös gárda Európa-bajnoki sikere.

"Jelenleg egyedülálló a magyar hegemónia, mindenhol mi vagyunk a legjobbak. Ez az egész magyar vízilabda sikere, mindenkié, akik a játékosokkal foglalkoztak egész kiskoruk óta. Azért kell dolgoznunk, hogy mindig ilyen csapataink legyenek" - mondta Madaras Norbert.

Varga Zsolt szövetségi kapitány férfiválogatottja szombat este a görögök elleni ötméterespárbajban megnyert fináléjával Magyarország történetének negyedik világbajnoki címét szerezte.

Fotó: MTI