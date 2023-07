Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya "megérezte" a győzelmet 16 másodperccel a vége előtt, döntetlen állásnál a spanyolok ellen 12-11-re megnyert világbajnoki elődöntőben.

"Nagyon büszke vagyok a csapatomra, fantasztikus teljesítményt nyújtott. A kulcsmomentum az volt, amikor hárommal vezettek a spanyolok, ott dőlt el, hogy egybemaradunk vagy szétesünk. Szerencsére egybemaradtunk és visszajöttünk, fontos védekezések és gólok jöttek" - nyilatkozott az MTI kérdésére Varga Zsolt, aki megjegyezte, amikor kiegyenlített a gárda, volt egy olyan érzése, hogy megnyerik a meccset, miközben már csak 16 másodperc maradt az órán.

"Mindenkin ezt láttam, időt kértünk, megbeszéltünk egy figurát, Manó pedig ezzel a fantasztikus góllal eldöntötte a mérkőzést" - idézte fel az utolsó pillanatokat a kapitány, aki a 20 éves Vigvári Vincét is harcba küldte. "A spanyolok elleni kétkapukon nagyon jól teljesített, élt a játékkal és a videóelemzések alapján hoztam meg a döntést. Egészen évben jól játszott, húzóember lett a csapatában, ahogyan a junior vb-n is, erre lehetett alapozni."

A szakvezető megjegyezte, karrierje egyik legszebb megnyert találkozója volt: "Mindenféleképpen az egyik legnagyobb győzelem, amit átéltem, a spanyolok a véleményem szerint továbbra is a világ egyik legjobb csapata, amelyet csak óriási akarással és hittel lehet felülmúlni" - jegyezte meg Varga Zsolt.

A szakvezető a görögök elleni szombati fináléval kapcsolatban elmondta, óriási lendülettel és tűzerővel játszanak, velük is edzettek közösen, és holnaptól maximálisan rájuk készülnek.

A tal álkozót eldöntő Manhercz Krisztián elárulta, nem rá volt felrajzolva a figura a vége előtt, de mégis hozzá került a labda:

"Meccs előtt mondtam Varga Dénesnek, hogy a spanyolok gyakran feltámadnak a széléről, ő ezt észrevette és odaadta, én pedig egy hálószaggató bombával, egy centire a gólvonal mögé bevertem" - mondta kissé ironikusan Manhercz, aki szerint óriásit küzdött a csapat és teljesen megérdemelten jutott világbajnoki döntőbe.

Az utolsó másodperceket szinte a víz alatt élte meg a csapatkapitány Jansik Szilárd, aki elsőként "értesült a hivatalos döntésről": "Éppen szétvertek centerben és a víz alatt voltam, nem is nagyon láttam mi történik. Egy pillanatra meg is ijedtem a lövés után, hogy nincs bent, de odaúsztam a kijelzőhöz és láttam, hogy megvan" - mondta az FTC kiválósága, aki kijelentette:

A mérkőzés legszebb jelenete az olimpiai bajnok Varga Dénes nevéhez fűződik, a veterán klasszis egy szenzációs csavargóllal talált be, ráadásul a végén ő adta a labdát a találkozót eldöntő Manhercznek: "Néha a nehezebb megoldás a kézenfekvőbb, a másik irányba két blokk volt előttem, ami kicsit a kapust is takarja. Az utolsó passznál Manó rám kiáltott, én pedig adtam neki a labdát, pont úgy, hogy az időre is figyeltem, ő pedig kihasználta lehetőséget, még ha ehhez a kapus segítsége is kellett."



Vigvári Vince elmondta, nem lepte meg, hogy bekerült a meccskeretbe: "Készen álltam, nagyon örülök, hogy megkaptam a lehetőséget, minden másodpercben tiszta erőből játszottam. Nagyon boldog lennék, ha kétszeres világbajnok lennék egy hónapon belül."

A magyarok így 1998 óta őrzik veretlenségüket a spanyolokkal szemben nagy világversenyeken (olimpia, vb, Eb) Varga Zsolt együttese a szombati fináléban az olimpiai bajnok szerbeket búcsúztató görögökkel találkozik. A döntőt magyar idő szerint 11.00 órától rendezik, az M4 Sport élőben közvetíti a mérkőzést.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd