A Ferencváros magabiztos teljesítménnyel 14-7-re nyert a Dinamo Tbiliszi vendégeként a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, kedden.



Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló, A csoport: Dinamo Tbiliszi (georgiai) - FTC-Telekom Waterpolo 7-14 (0-3, 1-2, 3-4, 3-5)



a magyar csapat gólszerzői: Jansik, Ubovic 3-3, Damonte, Vámos 2-2, Fekete, Gábor, Molnár, Vigvári 1-1

A Ferencváros veretlenül várta a csoportkör első felének utolsó összecsapását, igaz, Varga Zsolt együttese - amely az előző kiírásban döntős volt - mindössze két győzelmet aratott négy döntetlen mellett. Keddi riválisa viszont mind a hat korábbi találkozóját elveszítette.



Az összecsapás az erőviszonyoknak megfelelően kezdődött, és folytatódott is. A Ferencváros úgy nyerte meg 3-0-ra az első negyedet, hogy a hazaiaknak hat lövési kísérlete volt. A Dinamo első gólját 17 másodperccel a nagyszünet előtt, ötgólos hátrányban szerezte. A második félidő kiegyenlített játékot és már több georgiai találatot is hozott, de a vendégek előnye így is nőtt mindkét negyedben.

Ebben a csoportban még a szerb Novi Beograd és Radnicki Kragujevac, az olasz Brescia, a horvát Jadran Split, a görög Olimpiakosz és a spanyol Barceloneta szerepel. A zöld-fehérek január 26-án újra a Tbiliszivel találkoznak, akkor hazai környezetben.

A két nyolccsapatos csoportból az első négy helyezett jut a sorozat belgrádi nyolcas döntőjébe, ugyanakkor a házigazda Novi Beograd helye garantált a végjátékban.

Borítókép: Facebook.com/ FTC Vízilabda