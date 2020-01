Nagy Viktor két remek védésével, és egy kihagyott magyar emberelőnnyel indult a mérkőzés. A gólcsendet szerencsére mi törtük meg, de az oroszok hamar egyenlíteni tudtak.



Manhercz Krisztián góljával, három perccel a negyed vége előtt 2-1-re vezettünk. Angyal Dániel távoli bombájával már két gólosra növeltük az előnyünket.



Az oroszok nem nagyon tudtak mit kezdeni a labdával a kapunk előtt, de egy emberelőnyös szituációt követően 3-2-re zárkóztak fel. Több gól nem esett a játékrészben, így 3-2 vel fordultunk a második negyedre.

Sok hibával indult a második felvonás. Mindkét csapat kihagyta a lehetőségeit. Vagy a kapufa, vagy a kapusok tudtak menteni az utolsó pillanatokban.



Három perc játék után Vámos Márton távoli lövése talált utat az orosz kapuban. Majd egy jó védekezés után emberelőnyt hibáztunk. Még dobásig sem jutottunk, a támadóidő lejártát jelző duda vetett véget az akciónknak.



Az oroszok meg éltek a lehetőséggel, távoli lövéssel jöttek fel egy különbségre (4-3). Egy megúszást követően Hosnyánszky hibázott ziccerben, a kontrából egyenlítettek az oroszok (4-4).



Zalánki Gergő javított a helyzetünkön, az orosz blokkok között talált be a kapuba a labdája. Majd Vámos ezt megismételte, így megint két gólos különbséggel vezettünk (6-4).



Már csak egy orosz gól volt a szünet előtt, így 6-5-ös állással mentek pihenőre a fiúk.



Nagyon jól kezdtük a harmadik negyedet, két gyors góllal elléptünk 8-5-re. Először vezettünk a mérkőzésen hárommal.



Az oroszok emberelőnyből, mi pedig Erdélyi távoli lövéséből voltunk eredményesek, tartva a három gólos előnyt (9-6). Varga Dénes ötméteresével pedig már 10-6-ra vezettünk.



Mi már nem szereztünk gól, az oroszok viszont kettőt is, így elúszott a 4 gólos előnyünk és 10-8-as magyar vezetéssel mentünk neki az utolsó nyolc percnek.



Hárai Balázs center gólja nyitotta a végjátékot, majd Manhercz ismét betalált. Három lövésből három gólt szerzett a Ferencváros játékosa (12-8). Varga is betalált, megtörtek az oroszok.



Öt perccel a vége előtt öt gólos volt a magyar előny (13-8). Kiengedtünk a végére, de az oroszok sem tudtak sokkal közelebb kerülni hozzánk.



Végeredmény: Magyarország – Oroszország 14-10

A mérkőzés után a Sport 365-nek a két gólig jutó Zalánki Gergő azt mondta minden úgy történt, ahogy eltervezték.



"Gondoltuk, hogy az elején jól kezdenek majd, és így is lett. Akkor sokszor betaláltak, de a végére elfáradtak, és kijött a különbség."



Zalánki kitért arra is, hogy egy nagyon erős csapat vár ránk az elődöntőben:



"Montenegróra úgy készülünk, mint bármelyik másik ellenfél ellen. Nem tudom, hogy lesz-e bármilyen speciális taktikánk ellenük. Nagyon jó csapat, nagyon jó edzőjük van, biztosan felkészültek lesznek, és kitalálnak valami extrát. Az a lényeg, hogy erre tudjunk reagálni."

"A kulcs az lehet, hogy higgadtak maradjunk, és ilyen maradjon a csapatmunkánk. Úgy gondolom, ha így lövünk, és 14 gólt szerzünk akkor nem lehet gond."









A Sport365 stábja ma is a helyszínen volt:

