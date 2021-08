Férfiválogatottunk amerikaiak elleni 11-8-as sikeréből főszerepet vállalt Nagy Viktor, aki a kapuban nagy stabilitást adott a csapatnak. Világ- és Európa-bajnokunk őszintén elmondta, hogy volt eddig hiányérzete, átbeszéltek sok mindent, és az összerántott védelem mögött jobban lehet teljesíteni.

Az a helyzet, hogy jó ránézni.



Egyben van, láthatóan jól érzi magát, átgondoltan, őszintén formálja szavait, mosolyog, adott esetben viccelődik.



A kapuban pedig teszi a dolgát.



Tekintettel arra, hogy a későbbiekben is főszerep várhat rá, rendkívül fontos, mit érez, miként gondolkodik, miként van jelen minden tekintetben az olimpián. Természetesen semmit sem szeretnénk elkiabálni, hiszen mint mindenki hangsúlyozza itt Tokióban, a fontos dolgok majd a következő héten dőlnek el, mindazonáltal momentán megnyugtató, hogy Nagy Viktor, világ- és Európa-bajnokunk jó formát mutat.



Az amerikaiak elleni összecsapáson (tudósításunk itt, a meccs utáni nyilatkozatott pedig itt olvashatóak) úgy védett 50 százalékkal, hogy 9-4 után totálisan kiengedett az addig általa is remekül összerakott védelem. Éppen ezért a meccs utáni „Tetszett?" kérdésre őszintén így felelt:



„A negyedik negyed feléig..."



Hiába, no, érthetően maximalista.



Természetesen indokolt is: „Az utolsó három gól, az nagyon nem tetszett. Örültem volna, ha öt-hat gólon tudjuk tartani az amerikai válogatottat. Ha összességében nézem, persze azt mondhatom, jó meccset játszottunk, mindenki úgy jött ki a vízből, hogy előbbre léptünk. Mert az eddigi teljesítményünk alapján őszintén el kell mondani, hogy volt hiányérzetünk. Ebből most sokat betömtünk, tudunk építkezni a következő mérkőzésre. Mert az amerikaiak és az olaszok elleni találkozók azok, amelyeken természetesen fontos, hogy nyerjünk, még azt is mondom, mindegy mennyivel, de a legfontosabb, hogy a játékunk, az önbizalmunk fejlődjön, hogy a negyeddöntőre úgymond készen legyünk. Most úgy érzem a mai meccs után, hogy ebbe az irányba indultunk, és előrébb vagyunk."







Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy az általa említett hiányérzet javításában a védekezés összerántása mekkora feladat volt - felvetésünkre így felelt:



„Kellett róla beszélni, mert igen, mert elsősorban ott volt hiányérzetem. Megvitattuk, tudtuk, muszáj rajta javítani - azt hiszem, ez sikerült is. Ez fontos, hiszen a kapus - jelen esetben az amerikaiak ellen én - ekkor tud jobb teljesítményt nyújtani, akkor tud megfelelő önbizalommal védeni. Az olaszok ellen azonban még ennél is több kell hátul, hogy a várható őrületben jók lehessünk. Koncentráció, energia, ezek lesznek a kulcsszavak. Ez a meccs maradt arra, hogy a további esetleges kérdőjeleket kijavítsuk, mert a negyeddöntőben senki sem mehet vízbe hiányérzettel, önbizalom híján, kérdőjelekkel a fejében. Van időnk Tokióban meccseket nézni, látjuk a másik csoportot, amelyben öt, vagy most már csak négy erős együttes is van, tejese mindegy, melyik jön velünk szembe a négy közé jutásért zajló csatában, roppant kemény lesz. De ezt persze tudtuk az olimpia előtt is, szóval a lényeg, hogy két nap múlva épüljünk tovább, és onnantól mindenkit legyőzzünk."

