Az egykori kiváló kapus tagja volt az 1982-es világbajnoki ezüstérmes csapatnak, miként az 1983-as Európa-bajnoki ezüstérmes és az 1981-es Európa-bajnoki bronzérmes együttesnek is. Éveken keresztül tagja volt a válogatott keretének, segítette aktuális kapustársa munkáját – 25 alkalommal védhette a nemzeti csapat kapuját.

Tehetsége hamar kibontakozott, a BVSC és a Honvéd meghatározó játékosa volt, előbbi klubbal magyar bajnoki címet és Magyar Kupagyőzelmet is ünnepelhetett. A BVSC Örökös Tagja kitüntető címet is megkapta. Pályafutása befejezését követően edzőként dolgozott, számtalan tehetség bontakoztatta ki szárnyait az irányítása alatt. Kvalitását bizonyítja, hogy sokáig dolgozott a különböző utánpótlás-válogatottak mellett, miként az Universiade-válogatott kapusait is edzette.

Hosszú ideje a KSI szakosztályának megbecsült tagja volt, karakteres személyisége, közvetlensége, munkamorálja az uszodák meghatározó alakjává tette. Játékvezetőként és ellenőrként is sokat tett a magyar vízilabdáért, amely sport élete részét képezte. A Magyar Vízilabda Szövetség osztozik a család, a vízilabdacsalád mély gyászában, emlékét örökké őrizzük

Borítókép/Fotók: Twitter