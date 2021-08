A magyar női vízilabda-válogatott 8-6-ra kikapott a spanyoloktól a tokiói olimpia csütörtöki elődöntőjében.

Az Európa-bajnok spanyolok ugyanúgy egy vereséget szenvedtek a csoportkörben, mint a magyarok, attól a Hollandiától kaptak ki, amelyet Keszthelyiék a negyeddöntőben búcsúztattak. Bíró Attila egy kapust nevezett a találkozóra, a hollandok ellen remeklő Magyari Alda személyében.



Kimaradt magyar emberelőnnyel indult a találkozó, a másik oldalon a spanyolok kettős fórból sem tudtak betalálni. A meccs első gólját mégis ők szerezték, míg a magyar támadások rendre eredménytelenek maradtak.



A spanyolok jobban céloztak, videózás után még maradt az egygólos előny, amit aztán Ortiz akcióból kettőre növelt, és Magyari védése kellett hozzá, hogy ne nőjön a különbség. Kölcsönös kapufákat követően több találat már nem esett a negyedben (2-0).



A második játékrész elején már 3-0 volt az ellenfélnek, de Magyari újabb védését követően Szilágyi emberelőnyből végre megszerezte az első magyar találatot. Mindkét oldalon kimaradt egy-egy fór és Magyari megint hatástalanított egy lövést. Az újabb spanyol támadásból Anna Espar Llaquet már harmadik gólját szerezte, majd Ariza is eredményes volt, így 5-1-re elhúzott az ellenfél. Bíró Attila időkérése után nem sikerült belőni a fórt, de a következő akcióból Illés betalált (5-2).



Emberelőnyös magyar góllal kezdődött a harmadik negyed, Szilágyi lőtt a jobb felső sarokba. Az ellentámadásból azonban Ruiz válaszolt, majd ötméteresből megint Szilágyi következett.



Magyari hiába védett nagyot emberhátrányban, a magyar fór is kihasználatlan maradt. Amíg Bíró Attila csapata sokat hibázott támadásban, addig a spanyolok Ruiz és Godoy góljaival már nyolcnál jártak (8-4).



Az utolsó negyedben az ellenfél elpuskázott egy kettős emberelőnyt, Keszthelyi pedig szépített. Vályi fórból volt eredményes, aztán sorra kimaradtak mindkét oldalon a helyzetek, pedig többször is lett volna lehetőség egy gólra felzárkózni (8-6.)



A spanyolok összességében megérdemelt győzelmet arattak, végig irányították a mérkőzést, míg a magyar csapat támadásban gyengén teljesített.



A magyarok szombaton - az orosz csapat ellen - a bronzéremért szállnak vízbe, akárcsak az utóbbi három olimpián, amikor rendre a negyedik helyen végeztek.

A spanyolok a címvédő amerikaiakkal találkoznak a fináléban.



Női vízilabdatorna, elődöntő:



Spanyolország-Magyarország 8-6 (2-0, 3-2, 3-2, 0-2)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: A. Llaquet 3, Ruiz 2, Ortiz, Ariza, Godoy, illetve Szilágyi 3, Illés, Keszthelyi, Vályi

gól/ötméteres: 0/0, illetve 1/1

gól/emberelőny: 1/6, illetve 2/11

Spanyolország:

Ramos - A. Llaquet, C. Llaquet, Ortiz, Pena, Aymerich, Arrones - cserék: Ruiz, Lopez, Godoy, Ariza, Bach

Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Szücs, Parkes, Keszthelyi, Garda - cserék: Gyöngyössy, Illés, Gurisatti, Rybanska, Leimeter



Korábban:



elődöntő:

Egyesült Államok-Orosz olimpiai csapat 15-11



az 5-8. helyért:

Hollandia-Kína 13-6

Ausztrália-Kanada 10-10, ötméteresekkel: 4-2

Borítókép: MTI/Illyés Tibor