Életének 48. évében, súlyos betegség után csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya - közölte a Magyar Vízilabda Szövetséggel családja.

Az alábbi, elgondolkodtató írásra egy éve bukkantunk Gedővári Dóra vízilabda rajongó Facebook-oldalán, ami most fájdalmas módon még nagyobb jelentéssel bír.

Az írást változtatás nélkül megosztjuk olvasóinkkal.

"Ülök a Komjádiban a lelátón, mert mérkőzés van és a háromszoros olimpiai bajnok, Benedek Tibor előttem 1 méterre játékost cserél. Oldalra tekint, int az egyik játékosának, de nem az mozdul, akinek az intés szólt, mire Tibor: Bocs, bocs, nem Te, hanem Bertold.....

Ott áll előttem egy edző, egy sportoló, egy példakép, aki a nálánál 30 évvel fiatalabb játékosától elnézést kér, hogy nem volt egyértelmű a csere, intés. Ülök és nézem Őt. Sokat beszélgettem már vele és mindig is példakép volt számomra, nemcsak a sporteredményei miatt, hanem azért, ahogyan ezeket az eredményeket elérte és azért, amilyen EMBER Ő. Az az alázat, ahogy élsportoló korában dolgozott, ahogyan a vízben játszott, ahogyan sportvezetőként dolgozott és dolgozik most is és ahogyan Ő most irányítja ezeket a fiatalokat az UVSE-nél. Az a hangnem, ahogy Ő beszél, az a viselkedés, amivel megtiszteli mind az ellenfeleket, mind a játékosait, mind a másik embert, mind a nagybetűs ALÁZATRÓL árulkodik. Talán a siker titka mégiscsak ez marad ( az én akartam jobban mellett ), mert a szisztematikus szakmai munka, ahogyan ezeket a "gyerekeket" hétről-hétre tanítja, gyakoroltatja, beugrik melléjük a vízbe az egy csoda és minden tisztelet az övé, de az az alázat, ahogyan ő viselkedik, az érdemel igazán tiszteletet.



Minden tiszteletet megérdemel. Talán egyszer majd ezt is tanítani fogják valamelyik egyetemen, hogy hogyan kell bánni a gyerekekkel, hogy azok szeressék a sportot, amit űznek, hogy ott maradjanak a pályán, ameddig csak lehet, hogy minden nap többek legyenek, nemcsak fizikálisan és technikailag, hanem emberileg is. Mert ez az utóbbi talán a legtöbb, amit egy edző adhat a tanítványnak. Már, aki képes erre...... Köszönöm Tibi az élményt! Megint. Ismét."



