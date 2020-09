Az FTC-Telekom Waterpolo címét megvédve, sorozatban harmadszor, története során huszadik alkalommal nyerte meg a férfi vízilabda Magyar Kupát. Varga Zsolt együttese vasárnap a margitszigeti döntőben remek mérkőzésen, nagy csatában, ötméteresekkel diadalmaskodott a Szolnok csapata felett.



BENU férfi Magyar Kupa (Margitsziget):

döntő:



FTC-Telekom Waterpolo - Szolnoki Dózsa 19-18 (4-5, 3-4, 3-1, 3-3, 6-5) - ötméteresekkel



gól: Funutlisz 5, Vámos 4, Jansik Sz. 2, Jaksic, Kállay 1-1, illetve Fillipovic, Kovács G. 4-4., Jansik D., Nagy Á., Schmölcz, Konarik, Angyal 1-1

A finálé előtt megható filmmel emlékeztek a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tiborra, aki június 18-án hosszú betegség után életének 48. évében hunyt el.



A gólgazdag első negyedben a Szolnok Filip Filipovic remek játékának köszönhetően - az olimpiai bajnok szerb klasszis három találata mellett kiosztott egy fantasztikus gólpasszt is - 5-4-re vezetett. A második nyolc percben a szolnokiak többször is kettővel léptek el, de az utolsó percig a Ferencvárosnak mindig volt válasza, végül Filipovicé volt a csattanó, így 9-7-re vezetett a Tisza-parti együttes.



A harmadik negyedben a Ferencváros a Filipovichoz hasonlóan parádés napot kifogó Jannisz Funtulisznak köszönhetően kiegyenlített, és a zárófelvonás elején a vezetést is átvette. Ezután hosszú percekig csak úszóversenyt rendeztek egymás között a csapatok, majd Angyal Dániel egy gyönyörű kapásgóllal egalizált. Az FTC húsz másodperccel később válaszolt, Vámos Márton balkezes bombája talált utat a hálóba, majd a következő támadásnál labdát szerzett az ellenféltől.



Két perccel a vége előtt újra döntetlent lett, újfent egy Filipovic-Kovács Gergő összjáték után talált be a Szolnok.



Utóbbi a következő támadásból újra betalált, amivel visszakerült az előny a szolnokiakhoz. A Ferencvárosnak pont egy támadásnyi ideje maradt az egyenlítésre a végén, az időkérés után végül kettős előnyben támadhattak a fővárosiak, három másodperccel a vége előtt pedig Kállay Márk első gólját megszerezve betalált.



Jöhettek az ötméteresek: az első öt-öt lövő közül egy párban Kovács és Kállay hibázott, majd a hirtelen halálban Konarik Ákos második lövését elhibázta, Funtulisz viszont nem, így a Ferencvárosé lett a trófea.

korábban: a 3. helyért:



A-Híd-VasasPlaket - BVSC-Zugló 10-7 (1-2, 3-3, 2-0, 4-2)



gól: Bátori 4, Randelovic, Brguljan 3-3, illetve Mészáros 2, Nagy M., Gyárfás, Irmes, Csapó, Pásztor 1-1



A tornát eredetileg augusztus közepén rendezték volna, de akkor az elődöntők előtt a Ferencvárosnál több játékos is megfertőződött a koronavírussal, ezért félbeszakították a viadalt. A mostani négyes döntőben még az OSC is érdekelt lett volna, de hasonló problémák miatt végül nem vállalta a fellépést, ahogy a Honvéd sem, ezért a BVSC helyettesítette őket.

Borítókép: waterpolo.hu