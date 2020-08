Szombaton csonka fordulóval ugyan, de megkezdődik a férfi vízilabda ob I 2020/21-es szezonja.

Az előző idényt a koronavírus-járvány miatt a középszakasz elején felfüggesztették, majd májusban törölték is.



A pandémia a mostani szezon rajtjára is hatással van, ugyanis három mérkőzést nem tudnak megrendezni, köztük a címvédő FTC-Telekom Waterpolo és a nyári átigazolási szezonban igencsak megerősödött A-Híd VasasPlaket összecsapásával.



A versenykiírás megváltozott az előző idényekéhez képest, ugyanis ezúttal egy csoportban zajlik a küzdelem, minden csapat kétszer játszik minden ellenfelével, majd az első négy helyezett szerepel a rájátszásban. Itt az első és a negyedik, valamint a második és a harmadik találkozik a döntőbe jutásért úgy, hogy az egyik fél hetedik pontjáig tart a párharc - az egymás ellen megszerzett pontokat magukkal viszik a csapatok.



A bajnokság utolsó két helyezettje kiesik az első osztályból, a 14. pedig két győzelemig tartó osztályozót játszik az ob I/B győztesével.



Az első három helyezett a következő szezonban a Bajnokok Ligájában, a negyedik az Eurokupában indulhat, amennyiben a félbeszakított Magyar Kupát - amelyet a tervek szerint szeptemberben fejeznek be - olyan csapat nyeri, amely a legrangosabb kupasorozatban érdekelt, akkor az ötödik is kiléphet a nemzetközi porondra.

Az első forduló programja:



Férfi ob I:



1. forduló:

Szolnoki Dózsa-Kaposvári VK 16.00

Eger-KSI SE 18.00

OSC-Szegedi VE 19.00

PVSK Mecsek Füszért - BVSC Zugló 19.00

Budapesti Honvéd SE - PannErgy-Miskolci VLC 19.00



elhalasztva:

FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd VasasPlaket

UVSE Hunguest Hotels-Debreceni VSE

Tatabánya - Metalcom-Szentes

Borítókép: Facebook.com/SzolnokiVízilabdaSportClub