Bíró Attila szövetségi kapitány szerint a magyar női vízilabda-válogatott játékosai ugyan mindenre fel voltak készülve a spanyolok elleni világbajnoki negyeddöntő előtt, de ahogyan tanítványai is fogalmaztak, nem tudták megvalósítani az előzetesen eltervezett elemeket.

"Valószínűleg az ellenfélnél jobb játékosok vannak, mi kihagytuk az emberelőnyöket, nem tudtuk leblokkolni a lövőiket, ők pedig le tudták a mieinket. Ráadásul náluk van egy olyan külső kör, ami most, amikor egész jól ki tudtuk venni a centereiket, bárhonnan át tudta lőni a zónát" - válaszolta a szakember a fukuokai találkozót követően az MTI azon kérdésére, hogy miért nem sikerült az előre megbeszélt dolgokat végrehajtani.







"Mindenre fel voltunk készülve, de ha nincs igazán kapusteljesítmény és több blokk, akkor nem lehet legyőzni egy ilyen spanyol csapatot" - fogalmazott a kapitány, aki szerint ha a záró negyedben Szilágyi Dorottya góljába nem fújnak kontrát a bírók - amivel mínusz egyre zárkózott volna a csapat -, akkor nem kaptak volna ki. "Ezek fájó nüanszok, amik most nem a mi javunkra dőltek el, ugyanakkor a vereségünk a védekezésünkön és a fórjátékon is múlt."



Bíró Attila a folytatással kapcsolatban kiemelte, szerencsére az elmúlt világbajnokságokon csak 2017-ben Budapesten kellett az ötödik helyért játszaniuk, akkor ezt a feladatot sikerrel abszolválták és erre készülnek most is.

A játékosok közül elsőként Rybanska Natasa nyilatkozott a sajtó képviselőinek, a válogatott kiválósága könnyek között értékelt:

"Összetört a szívem, óriási csalódás a vereség. Az egész csapat és én is nagyon bíztam benne, hogy nyerni fogunk. Annyit tudok mondani, hogy ugyanúgy szeretem a társaimat, büszke vagyok arra, amennyi munkát elvégeztünk a felkészülés során. Sokat fejlődtünk, de nem tudtuk ma megmutatni, mennyi van bennünk" - mondta Rybanska.



Vályi Vanda már jóval racionálisabb és keményebb szavakat fogalmazott meg: "A játék minden elemében jobbak voltak ma a spanyolok, akik egyébként semmi olyat nem csináltak, amit mi ne tudtunk volna előre. Fel voltunk készülve, mégis az ő akaratuk érvényesült. Ez szerintem már egyszerűen butaság, hogy az ellenfél jó játékosait hagyjuk gólokat lőni" - mondta a Ferencváros játékosa, aki szerint a folytatás ugyanolyan nehéz lesz, mintha továbbjutottak volna, persze "teljesen más szájízzel".



A magyar csapat legeredményesebb játékosa, a négygólos Garda Krisztina úgy kezdte értékelését, hogy azt kívánja, bárcsak egy gólt se lőtt volna, de a válogatott győz.



"Az viszont szerintem megengedhetetlen, hogy megbeszéljük előre, hogy bizonyos játékosok lehetőleg ne lőjenek sok gólt, majd az egyik szerez ötöt. Jócskán voltak eladott labdáink, és az emberelőny-kihasználás sem volt rendben" - mondta a magyar válogatott egyik legjobbja.



Bíró Attila együttese az 5-8. helyért folytatja szereplését a viadalon, amelyen csak a két döntős jut olimpiai indulási joghoz. A magyarok szerdán a görögökkel találkoznak, a mérkőzés magyar idő szerint 8.30 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti.



A tavaly, hazai környezetben világbajnoki ezüstérmes magyar csapat legközelebb a januári Európa-bajnokságon biztosíthatja párizsi szereplését, a kontinensviadalon egy kvótát osztanak ki.



Borítókép: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images