A motiváció fenntartása és a közös cél erősítése volt a legfontosabb a magyar női vízilabda-válogatott múlt heti összetartásán, hétfőtől péntekig Egerben.

Ezt Bíró Attila szövetségi kapitány mondta hétfőn az M4 Sport Sporthíradójában, hozzátéve, hogy 18 játékos vett részt az edzéseken, amelyeken legfőképpen a már korábban begyakorolt taktikai elemeket vették át.

A szakember megjegyezte: tökéletes körülmények között készülhettek, az összetartás pedig elérte a célját.



Bíró Attila elárulta, hogy október végén is lesz hasonló edzőtáboruk. A korábbi tervek szerint akkor egy mérkőzésre a spanyol válogatottat is vendégül látták volna, a világbajnoki ezüstérmes együttes azonban a koronavírus-járvány miatt nem tudta vállalni a fellépést.



Fotó: Kovács Anikó / MVLSZ



A szövetségi kapitány megjegyezte, ettől függetlenül ebben az időszakban már mindenképpen szeretne mérkőzést játszani a csapattal, akár egy serdülő fiú együttessel is.



Bíró Attila elmondta, hogy a januárban Triesztben sorra kerülő olimpiai selejtezőre december elején kezdik a konkrét felkészülést, és reményei szerint ekkor már hivatalos mérkőzésen is lemérheti a csapat tudását, amely legutóbb február 25-én szállt vízbe. Az Európa-bajnoki bronzérmes gárdának az ötkarikás szerepléshez a döntőbe kell jutnia Triesztben, ehhez várhatóan az olasz vagy a holland csapatot kell majd legyőznie.



Bíró Attila megjegyezte: erre a két ellenfélre készülnek fel minden erejükkel, így például jelenleg a világliga is csak másodlagos.

