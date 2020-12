Vogel Soma, a magyar vízilabda-válogatott és a FTC-Telekom Waterpolo kapusa szerint a nemzeti csapat minden világversenyre, így a jövő nyárra halasztott tokiói olimpiára is érmes reményekkel utazhat majd.

A hálóőr - aki a januári, budapesti Európa-bajnokság döntőjében hárította a magyar csapat aranyérmét jelentő spanyol büntetőt - az M1 aktuális csatornának elmondta, mind a mai napig szép emlékeket idéz fel benne a kontinensviadalnak otthont adó Duna Aréna.



"Nem voltunk esélyesek, talán másokat is meglepett, hogy mi lettünk az aranyérmesek, ezzel pedig kijutottunk az olimpiára" - tekintett vissza az év elejére a kapus.



Vogel szerint a tavaszi leálláskor nehéz volt motivációt találnia, de sokat segített, hogy a Ferencvárossal kis csoportokban edzésben maradhattak, így az őszi Magyar Kupára közel százszázalékos állapotban tudtak medencébe ugrani.



A Bajnokok Ligája-címvédő FTC évzárásával kapcsolatban - az együttes az ob I-ben kikapott a Szolnoktól és az OSC-től is - úgy fogalmazott, mivel minden fronton ők a címvédők, mindenki stresszmentesen, teher nélkül játszik ellenük, ezért nagyobb rajtuk a nyomás.



"A BL-meccseken elkezdtünk visszatalálni a helyes útra, most a válogatottal való felkészülés alatt is úgy kellett készülnünk, hogy tudtuk, januártól a klubokban kell folytatnunk a munkát" - jelentette ki Vogel.



A 23 éves kapus a nemzeti csapattal kapcsolatban elmondta, a magyar együttes minden világversenyre éremesélyesként utazik, és nekik is a legfényesebb tokiói medál megszerzése a cél.



"Az egyéves tolás megzavart bennünket, de másokat is. Messze van még az olimpia, nehéz is beszélni róla, de minden egyes nap, amikor vízbe szállunk, az aranyérem lebeg a szemünk előtt" - jelentette ki a játékos.

Borítókép: VLV - Magyar Vízilabda Válogatott