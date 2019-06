Fájni fog.

Citált mondat nem sokkal a kezdés előtt hangzott el egy hozzáértőtől, utalva arra, hogy a kínaiak ellen nem számíthatunk laza csatára, bármekkora is legyen a különbség, az ellenfél stílusa végig roppant kellemetlen lesz.

Fáj persze az is, hogy a hollandok elleni negyeddöntős vereséggel odalettek a hazai álmok, és az alsóházban kell játszani - ugyanakkor cseppet sem kicsi itt sem a tét, lévén Bíró Attila árgus szemekkel lesi, teszteli játékosait, immáron kimondottan a világbajnokságra gondolva.

S hogy mit láthatott?

Tulajdonképpen azt, amire előzetesen számíthattunk: percről percre domborodott ki a mieink fölénye. Próbált kapaszkodni Kína, ám a mieink emberhátrányos védekezése ezúttal stabilabbnak tűnt, Gangl Edina ötméterest hárított, és a blokkok is precízebben a helyükön voltak. A góltermésben Szilágyi Dorottya vitte a prímet.

Mígnem fordulás után ismét azt láthattuk, amit sajnos a korábbi meccseken is, avagy hátul jött néhány hiba, amit Kína is ki tudott használni. Mindez a lőtt gólok miatt egy ideig nem veszélyeztette a győzelmet, mindazonáltal ismételten felhívta a figyelmet a következő hetek egyik legfontosabb feladatára: a védekezés és kapusteljesítmény minőségének javulására, a jelek szerint egyelőre nem "ízletes" új szabályokhoz való alkalmazkodásra.

A záró negyedben egy kicsit azért kellett izgulni, az egyenlítésért is támadott a rivális, ám utána egy Keszthelyi Rita által belőtt fór után konstatálhattuk a győzelmet, valamint azt, hogy az eddigi átlagban 7 gólt szerző Kína 14-et vágott nekünk, azaz tényleg fájt... Csapatunk vasárnap is 16:45-től az 5. helyért játszhat.

Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya ekképpen összegzett a találkozó után: „Nem lesznek már négy-öt kapott gólos meccsek. Majd azt kell megfejtenünk, hogy miért születnek ilyen bírói döntések. Sherlock Holmes, Poirot és Maigret felügyelő tudná talán egyszerre kinyomozni – de lehet, hogy ők sem – néhány ítéletnek a forrását, hogy mi miért van. De nekünk is ki kell találni, hiszen kontra, kontra, abból kapunk kiállítást, egyelőre ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nyilván lehet úgy játszani, hogy nem csinálunk elől semmit, hogy ne ítéljenek kontrát, de akkor meg a támadójáték lesz gyengébb. Kicsit túl szubjektívnek érzem az új szabályosdit, ugyanakkor nyilván hozzá kell szoknunk és alkalmazkodnunk, mert csak ilyen meccsek lesznek. Nem várhatók tíz gól alatti mérkőzések, de ez is a célja a FINA-nak, addig adják az ítéleteket, amíg elfogy egy csapat vagy felőrlődik, ki van adva ez parancsba a gólok számának a növelése, ami a kiállítások és a kontrák számának növelésével érhető el. Ez kínai csapat ezért tudott nekünk tizennégy gólt dobni, mert ezeket ők is be tudják lőni... Egyébként elégedett vagyok a támadójátékkal, nagyjából három és fél negyedig domináltunk. Nem mentem fel a játékosokat, de értetlenül néztünk néha az ítéleteken. A győzelemnek azonban örülünk. Természetesen jobban lehetne védekezni, annak ellenére, hogy a végén csak egy gól döntött a javunkra, magabiztosan nyertünk, hiszen előtte folyamatosan 4-5 góllal vezettünk. A felkészülést tekintve azt gondoltam, hogy a torinói Európa-kupa után tudunk egy szintet előre lépni, de egyelőre ez még nem történt meg. De még egyszer mondom, közrejátszik az is, hogy megint változtattak a szabályrendszeren. Sokkal jobban kell majd alkalmazkodnunk ehhez a világbajnokságon.”