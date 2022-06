A magyar válogatott vasárnap a papírformának megfelelően rendkívül könnyedén, 23-6-ra legyőzte az argentin csapatot a negyeddöntőbe jutásért rendezett találkozón a hazai vizes világbajnokság női vízilabdatornáján.

Bíró Attila alakulata a margitszigeti Hajós uszoda ötvenes nagymedencéjében a rekkenő hőséget is vállaló ezerötszáz szurkoló előtt Rybanska Natasa révén szerzett vezetést bő egy perc elteltével, majd beindult a gólgyártás az erőviszonyokat híven tükröző forgatókönyv szerint. Merthogy az már a meccs előtt nyilvánvaló volt: a két válogatott tudása között hatalmas szakadék tátong. Ahogyan a szövetségi kapitány is fogalmazott előzetesen: "nem lehet kérdéses a győzelem".



Már az első negyedben négygólos előnyre tett szert a gárda, miután Rybanskát követően a csapatkapitány és a hazai vb-n már tizedszer eredményes Keszthelyi Rita, a világbajnoki újonc Faragó Kamilla és Gurisatti Gréta is betalált.



Szépítő góllal nyitottak a dél-amerikaiak a második nyolc percben, amit Faragó gyors megúszás végén kapufás góllal bosszult meg (5-1). A második argentin gólra Szilágyi Dorottya duplával válaszolt (7-2). Megkettőzte találatai számát Gurisatti, Keszthelyi, majd Rybanska is, Szilágyi harmadszor is bevette az argentin kaput, Gangl Edina pedig büntetőt hárítva járult hozzá a félidei 11-2-es vezetéshez.



Gurisatti triplája jelentette a "közte tízet" (12-2), a különbséget az argentinok ugyan átmenetileg kilencre csökkentették, de Vályi Vanda, a negyedszer is pontos Gurisatti és Leimeter Dóra jóvoltából rövidesen 15-3-at mutatott az eredményjelző. Az utolsó szünet előtt Gurisatti villant immár ötödször is, majd a triplázó Faragó módosította 17-5-re az állást.



A záró negyedből meglepetésre csaknem három perc lepörgött, amikor a játékrész első gólja megszületett, az viszont igazán látványosra sikeredett a bal felső sarokba bombázó Máté Zsuzsanna révén, aki rögtön utána a 19. magyar találatot is lőtte. Vályinak köszönhetően 20-5, majd 21-5 lett rövidesen. Szilágyi negyedszer is eredményes volt, Garda Krisztina pedig egy távoli lövésből szerezte meg első gólját, egyúttal beállította a 23-6-os végeredményt.

Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a találkozót követően elmondta, elsősorban az volt a mérkőzés legnagyobb pozitívuma, hogy a gárda újra a hazai közönég előtt ugorhatott medencébe és azok a játékosok, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak, vagy nem ment nekik annyira, most egy kis "önbizalmat szívhattak magukba".



"A mai naptól kezdve százszázalékosan az ausztrálokra készülünk. Holnaptól kőkemény munka vár ránk, hiszen ellenük egy brutális fizikai csatára kell felkészülnünk, fel kell kötnünk a gatyát" - nyilatkozta Bíró Attila.

Bíró Attila szövetségi kapitány olimpiai bronzérmes együttese kedden az ausztrálokkal játszik a négy közé kerülésért.



Női vízilabdatorna, negyeddöntőbe jutásért:



Magyarország-Argentína 23-6 (4-0, 7-2, 6-3, 6-1)

gólszerzők: Gurisatti 5, Szilágyi 4, Faragó, Vályi 3-3, Rybanska, Keszthelyi, Máté 2-2, Leimeter, Garda 1-1, illetve Leonard 3, Gerschcovsky, Comba, Hatcher 1-1

Magyarország:

Gangl Edina - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Mahieu Geraldine, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, cserék: Magyari Alda (kapus), Gurisatti Gréta, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Garda Krisztina, Leimeter Dóra

Korábbi eredmények:

Spanyolország-Kazahsztán 14-1 (4-0, 2-1, 7-0, 1-0)

Franciaország - Új-Zéland 14-13 (1-2, 3-3, 3-2, 2-2, 5-4) - ötösökkel

Hollandia-Kanada 10-7 (1-2, 2-1, 6-2, 1-2)

alsóházi helyosztók (Szeged):

Brazília-Thaiföld 12-9 (4-1, 4-1, 3-3, 1-4)

Dél-afrikai Köztársaság - Kolumbia 14-11 (4-3, 5-3, 3-3, 2-2)

A női torna kedden az alsóházi - a 9-12. és a 13-16. helyekért zajló - küzdelmek mellett a negyeddöntőkkel folytatódik a Margitszigeten.



A negyeddöntők programja:

Olaszország-Franciaország 13.00

Egyesült Államok-Spanyolország 16.00

Görögország-Hollandia 19.30

MAGYARORSZÁG-Ausztrália 21.00

