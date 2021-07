Fiatal kerettel készül a következő szezonra a férfi vízilabda ob I-ben szereplő PVSK-Mecsek Füszért.

A klub honlapja számolt be a gárda csütörtöki sajtótájékoztatójáról, melyen Antonio De Blasio szakosztályelnök elmondta, hogy a csapat eddig is fiatalnak számított, ezt még tovább fokozták idén, de lesznek tapasztalt játékosok is, akiknek a rutinjára bátran tudnak majd építeni.



Ilyen például a visszatérő Csacsovszky Alex, aki egyéves kitérő után tér vissza Pécsre. A sokat megélt játékosok közé tartozik még a frissen érkező Keresztúri Márton is, akit Tatabányáról igazoltak, neki a góllövés mellett a csapat irányítása lesz a feladata. A PSN Zrt.-ből csatlakozik két fiatal a kerethez: Reisz Patrik bekk-pozícióban, Gelencsér Máté kapusposzton erősítheti az együttest. Rajtuk kívül érkezik még a nagyváradi születésű Oltean Sebastian Debrecenből és a balkezes Almási Patrik az OSC csapatából.

Török Viktor vezetőedző elmondta, hat hét pihenőt követően kezdték el a felkészülést, melynek harmadik hetében jár az együttes, és jelenleg abszolút a fizikális felkészítés van előtérbe helyezve.

"Heti egyszer-kétszer taktikai elemeket is próbálunk elméletben és gyakorlatban is megvalósítani, hogy az újak ezt minél hamarabb elsajátítsák. A tavalyinál is egy sokkal fiatalabb keret lesz az idén, de úgy gondolom, hogy a rutint a fiatalos lelkesedéssel tudjuk majd pótolni. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb sikerül annyi pontot gyűjtenünk, hogy utána nyugodtan tudjunk készülni a szezon további részére" - nyilatkozta Török Viktor vezetőedző.

Borítókép: Facebook.com/ PVSK