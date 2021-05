A Szolnok nyerte a férfi vízilabda Eurokupa 2020/21-es kiírását: a Tisza-parti együttes ötméteresek után hódította el a trófeát az OSC-vel szemben a finálé szombati visszavágóján.

Az OSC az első néhány percben - vízilabdában ritkán láthatóan - sok időt töltött riválisa kapuja előtt, de nem tudott mit kezdeni az előnyökkel, a Szolnok viszont Konarik bombájával, valamint Kovács villámgyorsan értékesített fórjával elhúzott. A fővárosiak azonban a negyed vége előtt Erdélyi és Burián találataival egyenlítettek.



A második negyed is szolnoki góllal indult, Erdélyi viszont akcióból egalizált. Filipovic találatára Salamon válaszolt gyorsan, majd a tarthatatlan Erdélyi által először vezetett az OSC. Nem sokkal a szünet előtt Konarik egyenlített, így az OSC továbbra is háromgólos hátrányban volt összesítésben.



A harmadik negyedben közel három percet kellett várni az első gólra - természetesen ez a Szolnoknak kedvezett - ekkor Sziládi elhajlásból talált gyönyörűen a kapuba, de Filipovic egy magabiztos fórral egyenlített, majd Schmölcz találta maga a legminimálisabb utat a hálóba Lévai keze és a kapufa között. A Szolnok két emberelőnyt is elszórakozott, amivel gyakorlatilag biztosíthatta volna a kupa sorsát. A negyed vége előtt Salamon egalizált újra.





A zárófelvonás elején Tóth harcolt ki ötöst az OSC-nek, amelyet Erdélyi értékesített, de a másik csapat legjobbja, Konarik gyorsan válaszolt létszámfölényből. Varga Dániel vezetőedző együttese egy gyönyörű emberelőnyös játék után szerzett vezetést, bő négy perce maradt arra, hogy még két gólt ledolgozzon valahogy, Erdélyi révén pedig egyetlen lépésre került ettől három perccel a vége előtt. Az OSC megtáltosodott, és Hárai remek találatával egyenlített összesítésben. Az utolsó másfél percben az OSC már nem tudott gólt szerezni, a Szolnok pedig emberelőnyben még lövésig sem jutott el, így jöhettek az ötméteresek.



Ebben a műfajban a világ- és Európa-bajnok Nagy Viktor minden rutinját bedobta, Erdélyi, Csacsovszky és Salamon próbálkozását is hárította, míg a túloldalon Filipvoc, Nagy és Konarik sem hibázott.

Ezt megelőzően a 1996/97-es szezonban rendeztek magyar finálét európai kupasorozatban: akkor a LEN Kupát a Ferencváros nyerte meg az UTE előtt. A kupa utódját, az Eurokupát korábban kétszer nyerte meg magyar együttes, mindkét alkalommal a Ferencváros, a 2016/17-es idényben és egy évvel később.

A Szolnok a 2017-es Bajnokok Ligája-sikerét követően immár a második számú európai kupát is magáénak tudhatja.

Eurokupa, döntő, visszavágó:

OSC-Szolnoki Dózsa 11-11 (2-2, 3-3, 2-2 4-1, 0-3) - ötméteresekkel



gólszerzők: Erdélyi 5, Salamon 2, Burián, Sziládi, Tóth M., Hárai 1-1, illetve Konarik 3, Filipovic 2, Kovács G., Nagy Á., Schmölcz 1-1



A párharcot 25-22-es összesítéssel nyerte a Szolnok.

Képek: MTI/Szigetváry Zsolt