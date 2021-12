Sike József vezetőedző egy rajzfilmhez hasonlította a Tigra-ZF-Egernek a női vízilabda Magyar Kupa soproni döntőjében aratott győzelmét.

"A kiscsapat nagy napja olyan volt, mint egy rajzfilm, amiben a nyúl viszi a vadászpuskát. Amit ez a csapat szívvel-lélekkel megtett a szombati nyögvenyelős mérkőzés után, az egy óriási fordulattal 150 százalékos teljesítmény volt és megsüvegelendő" - nyilatkozta a szakvezető a Dunaújváros ellen nagy meglepetésre 7-6-ra megnyert vasárnapi finálét követően.



Együttese a szombati elődöntőben háromgólos hátrányból egyenlített a Szentes ellen, majd a 6-6-os rendes játékidő után ötméteres-párbajban jutott tovább.

A DFVE februárban 14-6-ra, október végén pedig 17-10-re nyert a bajnokságban a hevesiek ellen, vagyis egyértelműen a címvédő volt a kupafinálé esélyese a Lővér Uszodában. Ehhez képest két negyed után 3-0-ra az Eger vezetett, és bár a harmadik játékrészben az újvárosiak fordítottak, az utolsó negyedet 3-1-re a hevesiek nyerték, így fennállásuk során másodszor hódították el a Magyar Kupát.

"Azt meg kell jegyeznem, hogy nem a szél fújta be hozzánk ezt a kupát, nagyon szépen megdolgoztunk ezért július óta. Így lesznek a közepes játékosokból egy picit nagyobbak, büszke vagyok rájuk" - jegyezte meg Sike József.



Hozzátette, szombaton is tudta, hogy képtelenség kétszer egymás után annyira rosszul játszani, vasárnap viszont annyira jól teljesítettek, hogy az még őt is meglepte.



"Elbízni nem fogjuk magunkat, mert ez a siker kötelez bennünket a jövőben" - szögezte le az edző, aki azt kívánta az Euroligában negyeddöntős Dunaújvárosnak, hogy a nemzetközi porondon vigasztalódjon.

A DFVE-t irányító Mihók Attila úgy vélekedett, hosszú ideig tart majd a történtek feldolgozása, mert nagy lehetőséget szalasztottak el.



"Hat lőtt góllal nem tudunk Magyar Kupát nyerni az Eger ellen és más csapat ellen sem" - vélekedett. Mint felidézte, az első félidőben nagyon beragadtak, és ez rányomta a bélyegét a meccsre. Bár később sikerült átvenniük a vezetést, utána jöttek a kontrák és a hátrányok, amiket az Eger gólra váltott, a Dunaújváros pedig a végjátékban három lehetősége közül csak egyet tudott belőni.

