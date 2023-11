A férfiak tornájának január 4. és 16. között Dubrovnik és Zágráb, a nőkének 5-től 13-ig Eindhoven ad otthont - közölte pénteken a vizes sportokat tömörítő európai szervezet (LEN), amely november 2-án jelentette be, hogy a háborús helyzet miatt nem Izraelben rendezik az olimpiai kvalifikációs Eb-t.



A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a férfiaknál megtartják az eredeti időrendet, azaz a csapatoknak egy-egy meccs után lesz mindig pihenőnapjuk, így 13 napon át zajlik az Eb, a nőknél ugyanakkor az első négy játéknap lemegy egyben, és csak aztán jön szünnap, s összesen kilencnapos lesz az esemény.



A férfiaknál a magyar csapat végig a fővárosban marad, ahol a Mladost-uszodában rendezik a meccseket. Az egyenes kieséses szakasz már Zágrábban lesz, míg a 9-16. helyért zajló szakasz érintettjei játszanak majd az Adria partján.



A nők Eindhovenben a Pieter van den Hoogenband-komplexumban küzdenek a csapatok, abban a létesítményben, amelyben 2012-ben az első januárra rakott Eb-t rendezték.



A világbajnoki címvédő férfiak Georgiával, Olaszországgal és Görögországgal szerepelnek azonos négyesben, míg a nők a hollandokkal, a horvátokkal és ugyancsak a görögökkel találkoznak a csoportkörben.



Az eredeti kiírás szerint az Eb-n egy-egy párizsi indulási jog talál gazdára, de a magyar férfiak a nyári, fukuokai vb-címükkel már megszerezték a kvótát.



A párizsi jegy hivatalosan az Európa-bajnoknak jár, vagy a legmagasabban rangsorolt még nem kvalifikált együttesnek. A nőknél a házigazda hollandok és spanyolok rendelkeznek kvótával, így a magyaroknak a görögök és az olaszok előtt kell végezniük. Ha ez nem jön össze, akkor a februári, dohai vb-n nyílik még egy esély kvótaszerzésre.



"Először is az a legjobb hír, hogy lesz Európa-bajnokság, ez fontos a sportágnak - idézte a szövetség honlapja Madaras Norbert elnököt. -Úgy gondolom, elsősorban az újjá formálódó női válogatottunknak lényeges, hogy két esélye van így az olimpiai kvalifikációra. Ha esetleg nem is sikerülne elsőre Eindhovenben, a látottakat kielemezve februárra mindenképp készen állnak majd a lányok és a kapitányok, hogy a két utolsó hely egyikét megszerezzék Dohában."

Borítókép: Adam Pretty/Getty Images