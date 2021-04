A Dunaújváros ötméteresekkel 15-14-re jobbnak bizonyult pénteken az orosz Dinamo Uralocskánál a női vízilabda Euroliga budapesti négyes döntőjében, így fináléba jutott a Tüskeuszodában.

A szombati programban a görög Olympiakosz lesz az ellenfele a döntőben, míg a harmadik helyért az Uralocska az UVSE-vel találkozik.

Története során másodszor jutott a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába a Dunaújváros. A 2002/03-as idényben az ugyancsak görög Glyfada együttesével találkozott, de 6-4-es vereséget szenvedett.

Női Euroliga, négyes döntő, Tüskeuszoda, elődöntők:

Dunaújváros-Dinamo Uralocska (orosz) 15-14 (5-2, 3-6, 1-3, 3-1, 3-2) - ötméteresekkel



a magyar csapat góldobói: Szilágyi 5, Horváth B. 3, Garda 2, Mahieu, Brezovszki

korábban:

Olympiakosz (görög)-UVSE 9-8 (2-2, 2-2, 2-3, 3-1)

A szombati program:



bronzmérkőzés: UVSE-Dinamo Uralocska 17.45

döntő: Dunaújváros-Olympiakosz 20.15



Jól és eredményesen kezdte a találkozót a Dunaújváros, amely különösebb erőlködés nélkül tudott meglépni. A második negyed elején már 6-2-re vezetett a magyar együttes, amikor az addig kapusteljesítmény nélküli oroszok játéka lendületet kapott. Az Uralocska megkezdte a felzárkózást, és a nagyszünetre utolérte ellenfelét.

A harmadik negyed elején a Dunaújváros három fórt hagyott kihasználatlanul, így az oroszok megszerezték a vezetést, a mérkőzésen először. A folytatásban Szilágyi Dorottya góljai, majd Magyari Alda védései tartották versenyben az újvárosiakat, míg a visszafogott góltermés mellett a rendes játékidőben nem bírtak egymással az egyre inkább elfáradó felek.



A döntés így a büntetőpárbajra maradt, amelyben dunaújvárosi részről Garda és Brezovszki után az utolsó lövőként próbálkozó Szilágyi döntőbe juttatta övéit.

A másik magyar csapat, az UVSE rögtön vezetéshez jutott a válogatott center, Rybanska Natasa révén, a 2015-ben kupagyőztes, 2017-ben és 2019-ben pedig második athéni alakulat azonban egyenlített, sőt a vezetést is átvette 2-2 után. A második negyed közepén megint az újpestieknél volt az előny Baksa Vanda jóvoltából, ellépni azonban a nagyszünetig nem sikerült (4-4).



Az Olympiakosz, amely az első félidőben jól sáfárkodott emberelőnyös helyzeteivel, a harmadik játékrészben büntetőből vette vissza a vezetést, de a negyed hajrájában már magyar előnyt mutatott az eredményjelző, miután Antal Dóra is betalált (7-6).



A zárószakasz, amelyet már a közben kipontozódott vezéregyénisége, Keszthelyi Rita nélkül kezdett el a magyar bajnok, két gyors görög gólt hozott. Rebecca Parkes szemfülességének köszönhetően döntetlenre módosult az állás, bő három perccel a vége előtt azonban az Olympiakosz szerezte meg a győzelmet érő gólt, s játszhat szombaton az El-elsőségért, míg az UVSE a harmadik helyért szállhat vízbe.



A női vízilabda legrangosabb sorozatának számító Euroliga négyes döntőjében először érdekelt két magyar csapat is, a pénteki másik elődöntőt a Dunaújváros az orosz Dinamo Uralocskával vívja. Az UVSE negyedik alkalommal jutott el a végjátékba, eddigi legjobb eredménye a 2016-os második hely volt, további két alkalommal pedig negyedikként zárt. A Dunaújváros 15 esztendő elteltével került be a Final Fourba, ahol korábban ötször járt, s egy ezüst mellett három bronzot és egy negyedik helyet gyűjtött.

Borítókép: Facebook.com/ Dunaújvárosi Főiskola vízilabda