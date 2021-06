A Bajnokok Ligája-győztes Pro Reccónál folytatja pályafutását Zalánki Gergő, a magyar férfi vízilabda-válogatott balkezes játékosa.

A tokiói olimpiára készülő Európa-bajnok játékos a vlv.hu szakportál keddi híre szerint három évre kötelezte el magát új klubjához.



Zalánki 2019 óta az FTC-Telekom Waterpolo csapatában játszott, a zöld-fehérek két hete éppen a Reccóval szemben buktak el a Bajnokok Ligája döntőjében. A magyar játékos elmondta: szerződéséből még egy év volt hátra, de egy záradék szerint április közepéig történő megkeresés esetén külföldi klub kivásárolhatta őt.



"A legfőbb ok az, hogy mindig is az volt a nagy álmom, hogy a Pro Reccóban játszhassak, mint a példaképeim. Amikor megkerestek, szinte habozás nélkül mondtam, hogy persze. Ez a Recco! A csapat presztízse akkora, hogy ha onnan hívják az embert, nem kérdés, hogy el kell fogadni az ajánlatot" - nyilatkozta Zalánki. Hozzátette, a Ferencváros marasztalta, de végül az olaszok ajánlatát fogadta el.



"Kicsit sajnáltam a távozást, volt egy sérülésem, bejött a covidos időszak, volt bennem hiányérzet, egy kis bűntudat is amiatt, hogy nem úgy sikerült ez a szezon, ahogy mindannyian szerettük volna" - nyilatkozott a 26 éves játékos.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images