Visszavonult az egyik legikonikusabb gólörömmel rendelkező futballista

Többször előfordult, hogy vérnyomása leesett, és elájult a pályán, pár másodpercre elveszítve az eszméletét.

Ha egy társaságban szóba jön Bafétimbi Gomis neve, egészen biztos, hogy a sajátos gólöröme lesz az első, ami mindenkinek eszébe jut vele kapcsolatban. A 39 esztendős francia labdarúgó végleg szögre akasztotta a stoplist, erről a döntésről pedig a DAZN-nek nyilatkozott. A hírt pont vasárnap a Lyon-Saint Étienne mérkőzés előtt közölte a sportstreaming-társasággal, ugyanis ez a két klub jelentette számára a legtöbbet karrierje során. A Saint-Étiennenél 165 meccsen 49 gólig, az OL-nél 244 találkozón 95 találatig jutott.

„Nem volt könnyű meghozni. A szívem még mindig ott van a pályán és a futball továbbra is ott csörgedezik az ereimben. Most az életemnek egy új fejezete veszi kezdetét, és más projektekben akarom kipróbálni magam a labdarúgásban” – mondta Gomis.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bafetimbi Gomis (39) has RETIRED from football! 👋

347 goals + 75 assists in 783 appearances during his club career. ❤️ pic.twitter.com/KC4Ax7phaN

— EuroFoot (@eurofootcom) November 11, 2024