Visszavonul a britek klasszisa, a sportág egyik legendás alakja

Bejelentette visszavonulását a britek ötszörös ötkarikás érmese, Thomas Daley, aki a párizsi olimpián ezüstérmet nyert szinkrontoronyugrásban.

A 30 éves sportoló Tokióban aranyérmes volt ebben a versenyszámban, valamint egyéniben a dobogó harmadik fokára is felállhatott. Korábban Londonban és Rióban is egy-egy bronzérmet nyert, így a párizsi játékokkal lett teljes az éremkollekciója.

„Nagyon szürreálisnak tűnik ez az egész” – mondta Daley. Majd hozzátette, nagyon ideges volt Párizsban, mivel tudta, hogy ez lesz az utolsó olimpiája. Éppen ezért hatalmas volt rajta a nyomás, hogy jól szerepeljen.

“It’s the end of the era” but “it feels like the right time,” says an emotional Tom Daley after announcing his retirement.

🇬🇧’s diving 🐐 leaves the sport with:

Olympic 🥇🥈🥉🥉🥉

World 🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥉🥉

Euro 🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥈

Commonwealth 🥇🥇🥇🥇🥈 pic.twitter.com/gBbOf6fd35

