Visszavágnának a franciáknak a női kézilabdázók

A magyar csapat július 25-én 31-28-ra kapott ki Párizsban a házigazdák együttesétől az ötkarikás torna nyitányán.

A szövetségi kapitány Golovin Vlagyimir kiemelte, elemezték a franciák elleni, legutóbbi találkozón elkövetett hibákat és azon dolgoznak, hogy ezeket kijavítsák.

„A cél az, hogy amint az olimpián volt, úgy ezúttal is szorosak legyenek a mérkőzések” – mondta.

Elmondta, hogy terhelés szempontjából az olimpiai év mindig nehéz, mert nagyon kevés a szünet, a pihenőidő, és látszik is, hogy a lányok egy kicsit fáradtak. Ugyanakkor ugyanez igaz a többi nemzeti válogatott játékosaira is, ők is „ugyanebben a cipőben járnak”.

Hozzátette: „próbálunk arra figyelni, hogy aki fáradtabb, kevesebb munkát végezzen, hogy ne sérüljön meg”.

A szövetségi kapitány kitért Győri-Lukács Viktóriára, aki szerinte a legtöbb időt töltötte a pályán az olimpián, ezért kapott most pihenőt. Ugyancsak pihenhet ezúttal Janurik Kinga és Klujber Katrin, ugyanakkor bekerült a keretbe Bukovszky Anna és Grosch Vivien.

Valamennyi válogatottnál azon vannak, hogy az Európa-bajnokság előtti felkészülésre „mindenki kerüljön olyan állapotba, hogy képes legyen csúcsteljesítményre” – mondta.

A részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot illetően azt mondta, hogy a válogatott tagjai nagyon motiváltak, az elmúlt időszakban komoly munkát végeztek, és nemcsak csapatként, hanem egyénileg is fejlődni szeretnének.

Golovin óriási támogatásnak nevezte, hogy hazai pályán játszhatnak majd az Eb-n.

„Az a szerencsés szituáció alakult ki, hogy másfél éve majdnem ugyanazzal a csapattal tudunk dolgozni, biztos vagyok benne, hogy ennek köszönhető a jó teljesítmény, amit az olimpián is nyújtottunk” – fogalmazott.

A balszélső Márton Gréta elmondta, a mostani összetartáson az a legfontosabb feladat, hogy újra elővegyék a régi elemeiket.

Részletezte, hogy elemezték azt a mérkőzést, amelyet a francia válogatottal az olimpián játszottak, ebből szeretnének tanulni és meg akarják valósítani azokat az elemeket, amelyekkel eredményesek lehetnek.

„A franciák nagyon gyorsak és dinamikusak, úgyhogy az lesz az elsődleges, hogy jól megcsináljuk a váltásokat és agresszívebbek legyünk. Amint megtalálják a réseket, azokba be tudnak vetődni és eredményesek tudnak lenni, úgyhogy megpróbáljuk tördelni a játékukat” – fogalmazott az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa.

Márton Gréta beszélt arról is, hogy az olimpia előtt és után sem volt sok idő a pihenésre, de „nincs megállás, jönnek sorozatosan a mérkőzések, többen a Bajnokok Ligájában is szerepelnek, de nem panaszkodunk, szeretjük, amit csinálunk”.

„Eb-n a reális célkitűzés mindig az, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból, de természetesen szeretnénk a csoportban a lehető legjobb helyen végezni” – mondta, hozzátéve, hogy a csapatkohézió nagyon jó, többségében azok a játékosok vannak a keretben, akik az olimpián is szerepeltek.

A párizsi játékokon hatodik helyezett magyarok csütörtökön Toulonban, szombaton pedig a Párizs melletti Tremblay-en-France-ban játszanak az olimpiai ezüstérmes, világbajnok franciákkal.

Az idei kontinenstornát november 28-tól december 15-ig rendezik, a magyarok a csoportkört és továbbjutás esetén a középdöntőt is Debrecenben játsszák.