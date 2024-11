Visszatért: Balotelli debütálása után öt perccel sárga lapot kapott

Van, ami nem változik.

A Balogh Botondot foglalkoztató Parma egygólos vereséget szenvedett a vendég Genoától az olasz labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának hétfői játéknapján. A magyar válogatott védő végigjátszotta a találkozót a hazaiaknál, akik immár kilenc kör óta nyeretlenek a Serie A-ban. A forduló előtt sereghajtó Genoa a sikerével elmozdult a kieső zónából.

A mérkőzés azért is különleges volt, mert az európai topfociba visszatérő Mario Balotelli is bemutatkozott új csapatában. A 34 esztendős olasz csatár a 86. percben állt be, a ráadásban pedig már sárgát kapott. A balhés viselkedéséről közismert támadó a játékvezetőnél nehezményezett egy ítéletet és azt reklamálta, amiért a bíró figyelmeztette őt.

Balotelli a 2024/25-ös szezon végéig írt alá a Genoához, miután négy hónapig nem volt klubja. Legutóbb a Serie A-ban még a 2019/20-as idényben szerepelt, akkor a Brescia játékosként. Előtte az AC Milanban és az Interben is megfordult.

🥰🔙 Balotelli is BACK in Serie A pic.twitter.com/8B65BVfCtz — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 4, 2024

Serie A, 11. forduló, hétfő: