Visszatérhet hazájába a Liverpool mellőzött támadója

A Napoli sportigazgatója, Giovanni Manna állítólag felvette a kapcsolatot Federico Chiesa ügynökével, miközben a Liverpool nyitott egy kölcsönszerződésre.

A Calciomercato.com szerint a Napoli érdeklődik Chiesa iránt, és a klub sportigazgatója előzetes tárgyalásokat folytatott a játékos képviselőjével, Fali Ramadanival.

A 28 éves Eb-győztes támadó nyáron a Juventustól szerződött az Anfieldre, eddig azonban nem úgy alakul az angliai kaland, ahogy azt eltervezte. Összesen négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, a Premier League-ben pedig csak egyszer jutott szóhoz. Az olasz támadót elsősorban a sérülései miatt mellőzték, így a Mersey-parti klub állítólag nyitott arra, hogy kölcsönadja a tavaszi szezonra.

🚨 Federico Chiesa wants to leave Liverpool to play more minutes. 🇮🇹

👀 Napoli, Inter Milan and Fiorentina are among the clubs interested, with the winger keen on a return to Italy on loan. 👋

(Source: @footmercato) pic.twitter.com/Ei0yNEfLCn

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2024