Visszatér klasszikus címeréhez a patinás holland együttes

Meghajoltak a szurkolók akarata előtt.

A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Ajax Amszterdam bejelentette, hogy 2025 nyarától visszatér ahhoz a címeréhez, amelyet 1928 és 1991 között használt.

„A klub március 18-án ünnepli megalapításának 125. évfordulóját, ez alkalomból mutatja be régi-új címerét” – írta közleményében az Ajax.

A klub elismerte, szurkolói régóta követelik, hogy az 1991-ben bevezetett egyszerűbb logóról visszaváltsanak a klasszikus emblémára, és eljött az ideje, hogy meghajoljanak az akaratuk előtt. Az Ajax bejelentését vasárnap délután egy gálameccs is követi, ugyanis klub legendáinak csapata a Real Madrid legendáit fogadja a stadionjában.

Ajacieden, this is our new logo.

— AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024