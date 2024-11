Visszajött a hátrányból és hat ponttal is vezetett, de megint kikapott a magyar csapat Törökországtól

Negyedik Eb-selejtezős meccsét is elveszítette a magyar férfi kosárlabda-válogatott.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott pénteken 92-66-ra kikapott Törökország ellen az Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik csoportmeccsén. A idegenben játszott meccsen az utolsó negyedben nyílt ki igazán az olló, és a szombathelyi meccsen is ez volt a perdöntő. Ugyanis ellenfelünk szinte végig vezetett, a harmadik negyedben 14 ponttal is, de Gasper Okorn legénysége ledolgozta hátrányát és a negyedik tíz perc elején hat pont is volt az előnyünk. Viszont a végét megint a törökök menedzselték jobban, előbb fordítottak, majd elléptek Hanga Ádáméktól és a végén 81-76-ra nyertek.

A meccsről részletesen

A 2/1-es mérleggel a kvartett második helyén álló törököknél ugyanakkor Egin Ataman szövetségi kapitány kerete tovább erősödött, mivel két euroligás játékos érkezett Ömer Faruk Yurtseven és Onuralp Bitim személyében. A török szövetség vezérkara is megjelent a vasi városban ünneplési céllal, mivel győzelem esetén a félholdas alakulat bebiztosíthatta Eb-részvételét.

A sokkal magasabb fordulatszámon játszó ellenfél hétfőn ott folytatta, ahol pénteken abbahagyta: 9-0-val rajtolt, s innentől a házigazdák ismét futhattak az eredmény után. A második negyedet a Falco-kosarasként otthon játszó Perl Zoltán vezette magyar csapat kezdte 9-0-val, és a Schaeffler Aréna közönségének nagy örömére 23-21-nél átvette a vezetést. Az ünneplés nem tartott sokáig, mivel a vendégek egy 7-0-ás rohammal válaszoltak, majd a spanyol másodosztályban légióskodó Golomán György a legjobbkor dobott triplát. A nagyszünetben 31-40 volt az állás.

Térfélcsere után 14 pontra nőtt az energikusabb törökök előnye, akik szinte minden támadásból betaláltak még úgy is, hogy csak a kezdőötösük dobott kosarat. Az Okorn-gárda azonban nem adta fel, Perl és Golomán révén öt perc alatt két pontra felzárkózott, majd Hanga Ádám bravúros hármasának köszönhetően az utolsó felvonás 54-54-ről indult. Ebben a meccs során másodszor is megszerezték a vezetést az extázisban küzdő magyarok, Vojvoda Dávid is elkapta a fonalat, és 66-60-nál Ataman időt kért. Ennek eredményeként a rivális került ismét előnybe (66-70) – a volt NBA-s Cedi Osman már 32 pontnál járt -, az újabb fordítás viszont már nem jött össze a nemzeti csapatnak.

A mieink így négyből négy vereséggel állnak a csoportban és haloványka esély maradt már csak a kontinenstornán való részvételre. Legközelebb majd 2025. február 20-án lép pályára a kosárválogatott, akkor hazai környezetben Izland lesz az ellenfél.

A kvartettből az első három gárda jut ki a jövő évi Eb-re, amelynek augusztus 27. és szeptember 14. között Riga, Tampere, Limasszol és Katowice ad otthont.