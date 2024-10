Van Dijk „odaszúrt” az Arsenalnak az iksz után

A Liverpool kétszer is felállt egygólos hátrányából vasárnap este az Emirates-ben, így megőrizte négypontos előnyét az Ágyúsok előtt a második helye. A mérkőzésen a Martin Odegaard-t és Riccardo Calafiorit is nélkülöző hazaiak előbb Bukayo Saka, majd Mikel Merino góljával is vezettek, a Liverpool azonban mindkétszer egalizált.

A lefújást követően a Vörösök első gólját szerző holland csapatkapitány is a sajtó rendelkezésére állt.

A holland centerhalf előbb a nyáron lejáró szerződésével kapcsolatos kérdésekre válaszolt.

„Többször elmondtam már, nyugodt vagyok. Meglátjuk mi lesz a szezon végén. Élvezem a játékot, mentálisan és fizikálisan is jól érzem magam, nem tudok többet mondani” – mondta van Dijk.

Ezt követően kicsit odaszúrt a rivális Arsenalnak a hazaiak sérüléseivel kapcsolatban.

A keretből Odegaard és Calafiori is hiányzott, valamint Saliba eltiltását töltötte. Végül azonban Jurrien Timber és Bukayo Saka is Mikel Arteta rendelkezésére tudott állni.

A meccsen a friss visszatérő holland bekk és a liga egyik legjobb belsővédője, Gabriel is megsérült, a Liverpool pedig azonnal kihasználta a helyzetet és egyenlített. Virgil van Dijk szerint viszont ennek nem kell akkora feneket keríteni.

Még egy játékosuk megsérült? Ejha! Azt hittem csak két sérültjük volt, ma is rendkívül erős kezdővel álltak ki – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy emiatt sikerült volna a második gól megszerzése a következőképp reagált.

„A sérülések sajnos a játék részei. Nagyon nyomtunk és úgy érzem, megérdemeltük, hogy egy ponttal távozzunk” – vélekedett.

A Liverpool kilenc mérkőzést követően 22 ponttal a második, míg az Arsenal 18 egységgel a harmadik helyen áll a Premier League tabelláján.

A következő fordulóban a Vörösök a Brightont fogadják, az Ágyúsok pedig Newcastle-be utaznak.