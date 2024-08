Vinícius ötezer fiatalnak építtet fejlesztőközpontot hazájában

A Real Madrid brazil kiválóságának mindig is fontos volt, hogy Brazíliában ne hanyagolják el a gyerekeket.

A Globo munkatársa, Thayna Rodrigues jelentette, hogy Vini Júnior saját pénzéből, nagyjából 3.3 millió euróért újíttat fel egy elhagyatott iskolát Rio de Janeiroban.

Ez az épület lesz a jövőben a Vini Jr. Intézmény központja, amely nagyjából ötezer helyi oktatását, valamint kulturális és sportfejlesztését biztosítja majd ingyen.

🚨 Vinícius Jr will spend around €3M to transform a closed public school into a social center in his hometown São Gonçalo.

The €3M will be invested in renovations, and the social center will provide 5,000 people with education, sports, and culture FOR FREE. @JornalOGlobo pic.twitter.com/G8lCugHZK8

