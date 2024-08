1 milliárd eurós megkeresés landolt a Real Madrid asztalán

Az ajánlatban szereplő fizetés pedig elgondolkodtathatja a Királyi Gárda klasszisát.

Az ESPN információ szerint egy meg nem nevezett szaúdi klub 1 milliárd eurós megkeresést tett a Real Madridnak Vinícius Juniorért. A 24 esztendős brazil szélső alapember a Király Gárdánál, sőt még az idei Aranylabdára is esélyes, olyannyira pazar idényt futott. Hivatalos ajánlat még nem érkezett, de a szaúdi klub felvette a kapcsolatot a spanyol együttessel.

Sajtóinformációk szerint az ajánlat egy 350 millió eurós éves fizetést is takar Vinícius számára, aki akár el is gondolkodhat ezen. A brazil támadó eddig 264 mérkőzésen öltötte magára a Real Madrid szerelését, ezeken a meccseken 83 gólt és 75 gólpasszt jegyzett.

Breaking: Vinícius Júnior is the latest target for the Saudi Pro League, a source has told ESPN, and the Real Madrid player is considering a proposal to move to the Gulf country.

